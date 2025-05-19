Resimli 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajları...
Her yıl coşku ve gururla kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda sevdiklerinize gönderebileceğiniz en anlamlı, duygusal ve resimli mesajları sizler için derledik. Sosyal medyada paylaşabileceğini kutlama mesajları ve görsellerle bu anlamlı günü en güzel şekilde anabilirsiniz. İşte, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel 19 Mayıs kutlama mesajları...
HABER MERKEZİ
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Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yolculuğunun ilk adımı olan 19 Mayıs 1919, her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Mücadelesi'ni başlattığı bu anlamlı günde, gençlere armağan edilen bayram için en anlamlı ve duygusal mesajları sizler için derledik.
- Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlattığı özgürlük hareketi, tüm yurda yayılmış, milletimizin azim ve kararlılıkla birleşerek giriştiği milli mücadele sonucunda zaferle taçlandırılmıştır.
- 19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür.
- Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez.
- Zaferin büyüklüğü, savaşın çetinliği ile ölçülür.
- Zafer barışın en kısa yoludur.
- 19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür.
- Gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en samimi duygularımla kutlar, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anarım.
- Rica ile, merhamet dilenmekIe bir millet ve devletin şeref ve istikIâIi kurtarılmaz. Türk milleti, gelecek nesiller için bunu unutmamaIıdır. 19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür.
- Spor gençIiğin kuvvet kɑynɑğıdır.
- Millet, millî hɑkimiyet esɑsını ve Türk Milliyetçiliğini kɑbuI etmiştir. Bunu gerçekleştirmeye çɑlışɑcɑktır.
- Bütün ümidim gençliktedir. Her kɑfɑnın ɑnIɑmɑktɑn ɑciz olduğu yüksek bir vɑrlıktır gençlik.
ATATÜRK'ÜN GENÇLİK VE SPORLA İLGİLİ EN GÜZEL SÖZLERİ
- Ben, sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
- Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile, insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız.
- Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz.
- Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın (kültürün) müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik (uygulama) mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir.
- Gençlerin her şeyden önce millete güven vermeleri gereklidir.
- Bir gün ulusu sizin gibi beni anlamış gençliğe bırakacağımdan çok memnun ve mesudum.
- Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik.
- Her şeye rağmen muhakkak bir ışığa doğru yürümekteyiz. Bende bu imanı yaşatan kuvvet, yalnız aziz memleket ve milletimin hakkındaki sonsuz sevgim değil, bugünün karanlıları, ahlâksızlıkları, şarlatanlıkları içinde sırf vatan ve hakikat aşkıyla ışık serpmeye ve aramaya çalışan bir gençlik görmemdir.
- Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır.
- Biz her şeyi gençliğe bırakacağız… Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.
- Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri (Türkiye Cumhuriyeti Devleti) ona bırakacağım ve gözüm arkamda olmayacak.
- Arkadaşlar, Gençliğe bakın, Türk millî bünyesindeki asil kanın ifadesine dikkat edin.
- Gençlikle iftihar ediyorum ve gençliğe güveniyorum.
- Sizin gibi gençlere malik bulundukça, bu vatan ve milletin, şimdiye kadar elde etmeği başardığı zaferlerin üstüne çok daha büyük zaferler koyabileceğine şüphe etmiyorum.
- Rica ile, merhamet dilenmekle bir millet ve devletin şeref ve istiklâli kurtarılmaz. Türk milleti, gelecek nesiller için bunu unutmamalıdır.
- Gelecek için hazırlanan vatan evlâtlarına, hiçbir güçlük karşısında yılmayarak tam bir sabır ve metanetle çalışmalarını ve öğrenim gören çocuklarımızın ana ve babalarına da yavrularının öğreniminin tamamlanması için hiçbir fedakârlıktan çekinmemelerini tavsiye ederim.