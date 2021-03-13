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Reyyan, Miran’a öleceğini söyler! Hercai yeni bölümde neler yaşanacak?
Reyyan, Miran’a öleceğini söyler! Hercai yeni bölümde neler yaşanacak?
Pazar akşamlarının vazgeçilmez dizisi Hercai'nin yeni bölümüne 1 gün kala dizinin yeni bölüm fragmanı ilgi uyandırdı. Hercai yeni bölümde Miran'ın Reyyan'a bir sürprizi vardır ancak olaylar beklenmedik biçimde gelişir. Miran karanlık ve sonu felaket bir yola girmek üzeredir, onu durdurabilecek tek kişi ise Reyyan'dır. İşte Hercai 63. yeni bölümde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 17:33
Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 17:39
Reyyan, Miran’a öleceğini söyler! Hercai yeni bölümde neler yaşanacak?
Duydukları karşısında şoke olan Reyyan, Dilşah'ın gerçek yüzüyle bir kez daha karşılaşır ve ona karşı tedbir almak zorunda olduğunu anlar.
Reyyan, Miran’a öleceğini söyler! Hercai yeni bölümde neler yaşanacak?
Bu sırada Azat'ın ortadan kaybolmasının sorumlusu olarak Miran'ı gören Cihan ise elinde silah, düğün evini basar. Füsun'un yaptıklarını öğrenen Zehra gözü dönmüş bir halde Aslanbey konağına giderken Miran'dan daha fazla gerçekleri saklayamayacağını anlayan Reyyan ikisi için güzel bir akşam hazırlar.
Reyyan, Miran’a öleceğini söyler! Hercai yeni bölümde neler yaşanacak?
Aynı gece, Miran'ın da Reyyan'a bir sürprizi vardır ancak olaylar beklenmedik biçimde gelişir.
Reyyan, Miran’a öleceğini söyler! Hercai yeni bölümde neler yaşanacak?
Miran karanlık ve sonu felaket bir yola girmek üzeredir, onu durdurabilecek tek kişi ise Reyyan'dır.
Reyyan, Miran’a öleceğini söyler! Hercai yeni bölümde neler yaşanacak?