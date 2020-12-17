Reyyan ve bebeği kurtulabilecek mi? Hercai yeni bölümde neler yaşanacak?

Bu sırada Azize, Şadoğulları'nı uyarıp Reyyan'a zarar verenin Füsun olduğunu söylemek ister ve bu uğurda Nasuh'la gizlice buluşup ona gerçeği anlatarak kendisinin Reyyan'ı kurtarmak için çabaladığını söyler. Nasuh, Azize'nin sözlerine inanmıştır ancak Reyyan bu konuda hiçbir şey hatırlamamaktadır.