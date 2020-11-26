Reyyan ve Miran büyük bir haber alır!

Atv'nin heyecanla izlenen dizisi Hercai'nin yeni bölümü nefesleri kesecek. İçinde bulundukları zor günlerden sevdalarına ve birbirlerine tutunarak, el ele geçmeye çalışan Reyyan ve Miran öğrendikleri büyük haber karşısında gözyaşlarına boğulurlar. Artık kaybedecek bir şeyi kalmadığını düşünen Azize ise Nasuh'u çiftliğe çağırır, bir yandan da korkunç planını gerçekleştirmek için Mahmut'a emir verir. Hazar ve Aslan yaşayacak mı? Reyyan ve Miran ne öğrendiler? İşte Hercai yeni bölümde yaşanacaklar...