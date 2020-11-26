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Haberler Galeri Reyyan ve Miran büyük bir haber alır!

Reyyan ve Miran büyük bir haber alır!

Atv'nin heyecanla izlenen dizisi Hercai'nin yeni bölümü nefesleri kesecek. İçinde bulundukları zor günlerden sevdalarına ve birbirlerine tutunarak, el ele geçmeye çalışan Reyyan ve Miran öğrendikleri büyük haber karşısında gözyaşlarına boğulurlar. Artık kaybedecek bir şeyi kalmadığını düşünen Azize ise Nasuh'u çiftliğe çağırır, bir yandan da korkunç planını gerçekleştirmek için Mahmut'a emir verir. Hazar ve Aslan yaşayacak mı? Reyyan ve Miran ne öğrendiler? İşte Hercai yeni bölümde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 10:23 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 10:29
Reyyan ve Miran büyük bir haber alır!

Reyyan'a olan saplantılı aşkı nedeniyle onu kaçırmak isteyen Aslan, Hazar'ı vurmuş, son anda yetişen Mahfuz tarafından kendisi de vurulmuştur. Hazar'ı hayatta tutmak için var gücüyle çabalayan Reyyan ve Miran ise perişandır.

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Reyyan ve Miran büyük bir haber alır!

Babasının Hazar olduğu bilgisini henüz sindiremeyen Miran şimdi bir de onu kaybetme ihtimaliyle karşı karşıyadır. Aslanbeyler, Füsun Aslanbey'in gelişiyle yeni düzene alışmaya çalışırken konağa gelen haber karşısında bir kez daha yıkılırlar.

Reyyan ve Miran büyük bir haber alır!

Azize ise artık sadece Şadoğulları'nı değil Füsun'u da karşısına alacaktır. Babasının Miran'la ilgili planlarını öğrenen Cihan harekete geçerken Nasuh, Azat'a Azize hakkında öğrendiği her şeyi anlatır. İçinde bulundukları zor günlerden sevdalarına ve birbirlerine tutunarak, el ele geçmeye çalışan Reyyan ve Miran öğrendikleri büyük haber karşısında gözyaşlarına boğulurlar.

Reyyan ve Miran büyük bir haber alır!

Artık kaybedecek bir şeyi kalmadığını düşünen Azize ise Nasuh'u çiftliğe çağırır, bir yandan da korkunç planını gerçekleştirmek için Mahmut'a emir verir. Hazar ve Aslan yaşayacak mı? Reyyan ve Miran ne öğrendiler? Azize, Nasuh'la neden buluştu?

Reyyan ve Miran büyük bir haber alır!
Reyyan ve Miran büyük bir haber alır!
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