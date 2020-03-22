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Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım

Şarkıcılıktan sonra moda dünyasına da adımını atan popun kraliçesi Rihanna, koronavirüsle mücadele için 5 milyon dolar bağış yaptı.

Giriş Tarihi: 22 Mart 2020 Pazar 19:38 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2020 Pazar 19:40
Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım

Şarkıcılıktan sonra moda dünyasına adımını atan popun kraliçesi Rihanna, koronavirüsle mücadeleye 5 milyon dolar bağış yaptı.

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Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs için tedavi araştırmaları tüm hızıyla devam ederken, yardım kampanyaları da arka arkaya geliyor.

Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım

Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna, Koronavirüs'le küresel çapta mücadele eden, acil durum hazırlık ve müdahale programlarını finanse eden Clara Lionel Derneği'ne 5 milyon dolar bağışladı.

Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım

Milan forması giyen futbolcu Zlatan Ibrahimovic, dünyayı saran koronavirüs salgınına karşı bağış kampanyası başlattı. Kendisinin de bağış yapacağını açıklayan 38 yaşındaki futbolcu; "İtalya bana çok şey verdi ve bu dramatik zamanda, ben de bu sevdiğim ülkeye daha fazlasını geri vermek istiyorum. Benimle çalışan insanlarla birlikte hastaneler için bir bağış kampanyası başlatma ve iletişim gücümle birlikte mesajı yayma kararı aldım. Ciddi bir mesele bu ve ciddi bir yardıma ihtiyacımız var. Meslektaşlarımın gücüne, tüm profesyonel sporcuların ve küçük ya da büyük yardım yapmak isteyen herkese güveniyorum" dedi.

Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım

Hollywood'un gözde çiftlerinden olan Blake Lively ve Ryan Reynolds, koronavirüs salgını nedeniyle, kar amacı gütmeyen ve ihtiyacı olanlara güvenli gıda yardımı sağlayan iki kuruluş Feeding America ve Food Banks Canada'ya toplam 1 milyon dolarlık bağış yaptı.

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