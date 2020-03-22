Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım

Milan forması giyen futbolcu Zlatan Ibrahimovic, dünyayı saran koronavirüs salgınına karşı bağış kampanyası başlattı. Kendisinin de bağış yapacağını açıklayan 38 yaşındaki futbolcu; "İtalya bana çok şey verdi ve bu dramatik zamanda, ben de bu sevdiğim ülkeye daha fazlasını geri vermek istiyorum. Benimle çalışan insanlarla birlikte hastaneler için bir bağış kampanyası başlatma ve iletişim gücümle birlikte mesajı yayma kararı aldım. Ciddi bir mesele bu ve ciddi bir yardıma ihtiyacımız var. Meslektaşlarımın gücüne, tüm profesyonel sporcuların ve küçük ya da büyük yardım yapmak isteyen herkese güveniyorum" dedi.