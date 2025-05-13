Roman müziğinin sevilen ismi Balık Ayhan'a son veda! Eşinin sözleri yürekleri dağladı: Yap şovunu son sahnedesin
Balık Ayhan olarak tanınan Roman müziğinin sevilen ismi Ayhan Küçükboyacı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaşama veda eden 58 yaşındaki ünlü şarkıcı gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Cenaze töreninde gözyaşlarına boğulan Ayhan Küçükboyacı'nın eşi Emine Küçükboyacı'nın, "Yap şovunu, son sahnedesin, hadi yap" sözleri ise yürekleri yaktı.
İHA
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İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden "Balık Ayhan" olarak tanınan Roman müziğinin sevilen ismi Ayhan Küçükboyacı son yolculuğuna uğurlandı.
Fenalaştıktan sonra kaldırıldığı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Roman müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Ayhan Küçükboyacı için Kasımpaşa Merkez Camii'nde bir cenaze töreni düzenlendi.
Roman müziği denilince akla gelen ve Balık Ayhan olarak tanınan Ayhan Küçükboyacı, yakınları tarafından 12 Nisan'da Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürülmüştü.
Nefes darlığı yaşayan ünlü isim yoğun bakım servisine alınmıştı. Hastanede tedavisi devam eden Küçükboyacı'nın kızı geçtiğimiz günlerde instagram hesabından paylaşım yaparak Balık Ayhan için acil kan çağrısında bulunmuştu. Ayhan Küçükboyacı'nın sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
Cenaze töreninde gözyaşlarına boğulan Ayhan Küçükboyacı'nın eşi Emine Küçükboyacı, "Yap şovunu, son sahnedesin, hadi yap şovunu darbukayı karını kızını susturdun Ayhan, olmadı babam" diye feryat etti. Kızı Şans Küçükboyacı da gözyaşlarına boğuldu.
Küçükboyacı'nın cenazesi, Kasımpaşa Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.