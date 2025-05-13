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Roman müziğinin sevilen ismi Balık Ayhan'a son veda! Eşinin sözleri yürekleri dağladı: Yap şovunu son sahnedesin

Balık Ayhan olarak tanınan Roman müziğinin sevilen ismi Ayhan Küçükboyacı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaşama veda eden 58 yaşındaki ünlü şarkıcı gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Cenaze töreninde gözyaşlarına boğulan Ayhan Küçükboyacı'nın eşi Emine Küçükboyacı'nın, "Yap şovunu, son sahnedesin, hadi yap" sözleri ise yürekleri yaktı.

İHA

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Roman müziğinin sevilen ismi Balık Ayhan’a son veda! Eşinin sözleri yürekleri dağladı: Yap şovunu son sahnedesin

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden "Balık Ayhan" olarak tanınan Roman müziğinin sevilen ismi Ayhan Küçükboyacı son yolculuğuna uğurlandı.

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Roman müziğinin sevilen ismi Balık Ayhan’a son veda! Eşinin sözleri yürekleri dağladı: Yap şovunu son sahnedesin

Fenalaştıktan sonra kaldırıldığı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Roman müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Ayhan Küçükboyacı için Kasımpaşa Merkez Camii'nde bir cenaze töreni düzenlendi.

Roman müziğinin sevilen ismi Balık Ayhan’a son veda! Eşinin sözleri yürekleri dağladı: Yap şovunu son sahnedesin

Roman müziği denilince akla gelen ve Balık Ayhan olarak tanınan Ayhan Küçükboyacı, yakınları tarafından 12 Nisan'da Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürülmüştü.

Roman müziğinin sevilen ismi Balık Ayhan’a son veda! Eşinin sözleri yürekleri dağladı: Yap şovunu son sahnedesin

Nefes darlığı yaşayan ünlü isim yoğun bakım servisine alınmıştı. Hastanede tedavisi devam eden Küçükboyacı'nın kızı geçtiğimiz günlerde instagram hesabından paylaşım yaparak Balık Ayhan için acil kan çağrısında bulunmuştu. Ayhan Küçükboyacı'nın sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Roman müziğinin sevilen ismi Balık Ayhan’a son veda! Eşinin sözleri yürekleri dağladı: Yap şovunu son sahnedesin

Cenaze töreninde gözyaşlarına boğulan Ayhan Küçükboyacı'nın eşi Emine Küçükboyacı, "Yap şovunu, son sahnedesin, hadi yap şovunu darbukayı karını kızını susturdun Ayhan, olmadı babam" diye feryat etti. Kızı Şans Küçükboyacı da gözyaşlarına boğuldu.

Roman müziğinin sevilen ismi Balık Ayhan’a son veda! Eşinin sözleri yürekleri dağladı: Yap şovunu son sahnedesin

Küçükboyacı'nın cenazesi, Kasımpaşa Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.