Romanya ve Almanya savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Marmara Denizi'nden saat 07.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Romanya Donanması'na ait 274 borda numaralı savaş gemisi 'Balescu' ile Almanya Donanması'na ait M-1058 borda numaralı savaş gemisi 'Fulda', peş peşe boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 09.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.