  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Romanya ve Almanya savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Romanya ve Almanya savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Romanya Donanması'na ait 274 borda numaralı savaş gemisi 'Balescu' ile Almanya Donanması'na ait M-1058 borda numaralı savaş gemisi 'Fulda', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Giriş Tarihi: 5 Şubat 2020 Çarşamba 09:50 Güncelleme Tarihi: 5 Şubat 2020 Çarşamba 09:51
Romanya ve Almanya savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Romanya Donanması'na ait 274 borda numaralı savaş gemisi 'Balescu' ile Almanya Donanması'na ait M-1058 borda numaralı savaş gemisi 'Fulda', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Romanya ve Almanya savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Marmara Denizi'nden saat 07.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Romanya Donanması'na ait 274 borda numaralı savaş gemisi 'Balescu' ile Almanya Donanması'na ait M-1058 borda numaralı savaş gemisi 'Fulda', peş peşe boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 09.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Romanya ve Almanya savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemileri, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Romanya ve Almanya savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

2 gemiye boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

DHA

Romanya ve Almanya savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Günlük burç yorumları - 5 şubat Çarşamba
Günlük burç yorumları - 5 şubat Çarşamba
BİZE ULAŞIN