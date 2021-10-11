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Haberler Galeri Romatoid artrit belirtileri nelerdir? İltihaplı eklem romatizması tedavisi nedir?

Romatoid artrit belirtileri nelerdir? İltihaplı eklem romatizması tedavisi nedir?

Türkiye'de her 100 kişiden 1'inde görülen romatoid artrit erken teşhis edildiğinde ve tedaviye başlandığında ilerleyen dönemlerde hareket kısıtlılığı önlenebiliyor. Peki romatoid artrit belirtileri nelerdir? Romatoid artrit nasıl tedavi edilir? Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Seval Pehlevan merak edilenleri anlattı.

Giriş Tarihi: 11 Ekim 2021 Pazartesi 16:22 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2021 Pazartesi 16:25
Romatoid artrit belirtileri nelerdir? İltihaplı eklem romatizması tedavisi nedir?
Romatoid artrit belirtileri nelerdir? İltihaplı eklem romatizması tedavisi nedir?

Romatizma olarak da bilinen romatoid artritin, başta eklemler olmak üzere vücudun farklı bölümlerini etkileyen kronik iltihabi bir rahatsızlık olduğunu söyleyen Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Seval Pehlevan, romatizmada eklemi oluşturan yapıların etkilendiğini belirterek, "Romatizmada vücutta artmış bir iltihaplanma söz konusu. Bu iltihaplanma eklemi oluşturan zarı etkiliyor ve etkilenme sonucunda ilgili eklem bölgelerinde şişkinlik, ağrı görüyoruz. Bu iltihaplanma kronik bir hale gelip uzun süre devam ettiğinde kemikte erozyon ortaya çıkıyor ve eklem deforme oluyor" dedi.

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Romatoid artrit belirtileri nelerdir? İltihaplı eklem romatizması tedavisi nedir?
Romatoid artrit belirtileri nelerdir? İltihaplı eklem romatizması tedavisi nedir?

Vücutta devam eden bu kronik iltihaplanmanın başka organları da etkileyebileceğinin altını çizen Pehlevan, "Cilt, göz, akciğer, kalp, damar gibi organlar da romatoid artrit hastalığında hasar görebilen organlar. Romatoid artrit hastalarının yaklaşık yüzde 40'ında eklemde görülen belirtilere ek olarak bu organlara bağlı problemlerle de karşılaşıyoruz" diye konuştu.

Romatoid artrit belirtileri nelerdir? İltihaplı eklem romatizması tedavisi nedir?
Romatoid artrit belirtileri nelerdir? İltihaplı eklem romatizması tedavisi nedir?

EKLEM, GÖZ VE AKCİĞERDE HASAR MEYDANA GELİYOR

Romatoid artritin otoimmün bir hastalık olduğunu vurgulayan Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Pehleven, "Romatizma olarak tanımladığımız bu hastalık aslında bağışıklık sistemindeki bir düzensizlikten kaynaklanıyor. Normalde bildiğiniz gibi bağışıklık sistemi vücuda giren zararlı mikroorganizmaları tanıyıp onları yok etmekle görevli. Romatoid artritte ise bağışıklık sisteminin işleyişinde bir sorun ortaya çıkıyor ve bu sistem vücudun kendi yapılarına zarar vermeye başlıyor. Sonuç olarak da eklem, göz, akciğer, kalp gibi yapılarda hasar meydana geliyor" ifadelerini kullandı.

Romatoid artrit belirtileri nelerdir? İltihaplı eklem romatizması tedavisi nedir?
Romatoid artrit belirtileri nelerdir? İltihaplı eklem romatizması tedavisi nedir?

İLK BELİRTİLER EKLEMDE GÖRÜLÜYOR

Romatoid artritin ilk belirtilerinin genellikle eklemlerde görüldüğüne dikkat çeken Pehlevan, "Romatizmanın ilk etkilediği yerler çoğunlukla el ve ayak parmak eklemleri oluyor. Hastalık ilerledikçe el bileği, ayak bileği, diz, dirsek, kalça ve omuz eklemlerini de etkisi altına alıyor. Ayrıca hastalarda eklemler genellikle vücutta simetrik olarak tutuluyor. Yani hastanın sağ eldeki el bileği etkilendiyse aynı etkilenmeyi sol el bileğinde de görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Romatoid artrit belirtileri nelerdir? İltihaplı eklem romatizması tedavisi nedir?
Romatoid artrit belirtileri nelerdir? İltihaplı eklem romatizması tedavisi nedir?

Etkilenen eklemde görülen semptomlarla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Pehlevan, "Eklemde ağrı, kızarıklık, şişlik, hassasiyet ortaya çıkıyor. Hastalarda sabah uyanınca veya uzun süre hareketsiz kalınca belirginleşen tutukluk, eklem katılığı görülür. Ayrıca saydığım eklem problemlerine ek olarak hastalarda iştahsızlık, yorgunluk, ateş gibi belirtilerle karşılaşabiliyoruz" diye konuştu.

Romatoloji Uzmanı Pehlevan ayrıca hastalığın atak dönemlerinde belirtilerin şiddetlenebileceğini, remisyon olarak adlandırılan sönümleme dönemlerinde ise belirtilerin hafifleyebileceğini belirtti.

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