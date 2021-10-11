Romatoid artrit belirtileri nelerdir? İltihaplı eklem romatizması tedavisi nedir?

Etkilenen eklemde görülen semptomlarla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Pehlevan, "Eklemde ağrı, kızarıklık, şişlik, hassasiyet ortaya çıkıyor. Hastalarda sabah uyanınca veya uzun süre hareketsiz kalınca belirginleşen tutukluk, eklem katılığı görülür. Ayrıca saydığım eklem problemlerine ek olarak hastalarda iştahsızlık, yorgunluk, ateş gibi belirtilerle karşılaşabiliyoruz" diye konuştu.

Romatoloji Uzmanı Pehlevan ayrıca hastalığın atak dönemlerinde belirtilerin şiddetlenebileceğini, remisyon olarak adlandırılan sönümleme dönemlerinde ise belirtilerin hafifleyebileceğini belirtti.