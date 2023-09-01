Rus mühendis limon ile inanılmazı başardı! Videosu milyonlar izlendi

Rus mühendis, çarşıdan aldığı limonla akıllara gelmeyecek bir şey yaptı. Rus mühendisin videosu Youtube'ta milyonlar izlendi. İşte sosyal medyada çok paylaşılan o görüntüler...