Sabah baş ağrısıyla uyanıyorsanız dikkat! Uzmanlar uyardı! Risk sandığınızdan daha büyük
Baş ağrısı genellikle stres, yorgunluk veya susuzluk gibi basit nedenlerden kaynaklansa da bazı durumlarda ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Özellikle sabahları artan, uykudan uyandıran, giderek şiddetlenen ve ağrı kesicilere yanıt vermeyen baş ağrıları beyin tümörü belirtisi olabilir. İşte baş ağrısının genel sebepleri…
HABER MERKEZİ
Giriş Tarihi :
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Baş ağrısı çoğu zaman zararsız nedenlerle ortaya çıksa da bazı belirtiler ciddi hastalıkların sinyali olabilir. Sabah saatlerinde artan, kusma ve nörolojik bulgularla birlikte görülen baş ağrıları beyin tümörü belirtisi olabileceği için dikkatle değerlendirilmelidir.
Uzmanlar, bu tür şikâyetlerde erken tanının hayati önem taşıdığını belirterek gecikmeden doktora başvurulması gerektiği konusunda uyarıyor.
SABAH ARTAN BAŞ AĞRISINA DİKKAT
Toplumda sık görülen baş ağrıları çoğu zaman iyi huylu nedenlere bağlı gelişse de bazı özellikler taşıdığında ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Özellikle yeni başlayan, giderek şiddetlenen ve sabah saatlerinde uykudan uyandıran baş ağrıları dikkatle değerlendirilmelidir. Uzmanlara göre bu tür ağrılar, nadir de olsa beyin tümörünün ilk sinyallerinden biri olabilir.
NÖROLOJİK BELİRTİLERLE BİRLİKTE SEYREDEBİLİR
Beyin tümörüne bağlı baş ağrıları genellikle sinsi başlar ve zamanla artış gösterir. Bu ağrılara bulantı, kusma gibi şikayetler eşlik edebilirken, ağrı kesicilere yanıt vermemesi önemli bir uyarı işareti olarak öne çıkar.
İlerleyen süreçte epileptik nöbet, görme kaybı, konuşma bozukluğu, denge sorunları ve vücudun tek tarafında güçsüzlük gibi nörolojik belirtiler de tabloya eklenebilir.
ERKEN TANI HAYAT KURTARIYOR
Uzmanlar, özellikle 40 yaş sonrası yeni başlayan baş ağrıları, ilk kez görülen epileptik nöbetler veya bilinen kanser öyküsü olan kişilerde ortaya çıkan ağrıların mutlaka ciddiye alınması gerektiğini vurguluyor.
Tanı sürecinde nörolojik muayene ve görüntüleme yöntemleri önemli rol oynarken, tedavi tümörün türüne göre cerrahi, radyoterapi ve kemoteri gibi yöntemlerle planlanıyor. Erken teşhis sayesinde hem yaşam süresi hem de yaşam kalitesi önemli ölçüde artırılabiliyor.