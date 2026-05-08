Kalp Krizi Riski En Çok Sabah Saatlerinde Artıyor

Kalp krizi çoğu zaman aniden gelişen bir sağlık sorunu gibi görülse de, uzmanlara göre vücudun biyolojik ritmi bu riskin hangi saatlerde yükseldiğini açıkça ortaya koyuyor. Özellikle sabah saat 06.00 ile 10.00 arası, kalp ve damar sistemi üzerinde yoğun baskının oluştuğu en kritik zaman dilimi olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, yüksek tansiyon, kronik stres ve düzensiz uyku problemi yaşayan kişilerde riskin daha da arttığına dikkat çekiyor.