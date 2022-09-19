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Sabah uyanınca ceviz suyu içerseniz... Ceviz suyunun faydaları neler?

Hem ara öğün olarak, hem de tatlılarda, salatalarda ve mezelerde lezzetli ve faydalı bir alternatif olarak kullanılabilen cevizi, ceviz suyu olarak da tüketmek de oldukça faydalı. Bir bardak suyun içine iki ayıklanmış tam ceviz koyup bir gece bekleterek ceviz suyu elde etmeniz mümkün. Sabah uyanır uyanmaz, ağzınızı ve dişlerinizi temizledikten sonra ceviz suyunuzu içebilirsiniz. İşte kilo vermeden kolesterol dengelemeye ceviz suyunun faydaları…

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 12:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





