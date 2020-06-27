Sabah uyanmakta güçlük çekiyorsanız dikkat!

Uykuda nefes kesildiğinde vücudun oksijen ihtiyacının karşılanmadığını ve özellikle kalp - beyin gibi önemli organlar ilk olarak etkilendiğini ifade eden Dr. Yıldırım, "Bu organların dışında hormon yapısı bozulur kan damarları etkilenir kan basıncı artar. Uyku apnesi olan kişilerin gün içindeki belirtileri şunlardır; Sabah kalkmakta zorlanır, unutkanlık olur, çabuk sinirlenir, gün içerisinde sürekli uykuya meyil olur, oturduğu yerde, koltukta, direksiyon başında, işyerinde uyuya kalır, çok terler, kilo alır.