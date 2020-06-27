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Sabah uyanmakta güçlük çekiyorsanız dikkat!

Sabah uykusu çoğu kişi için en tatlı uykulardandır. Kimisine birkaç saat uyku yeterli gelirken kimisi de saatlerce uyusa da yeterli gelmez. Sabah uyanmakta zorluk yaşıyorsanız dikkat etmeniz gerekenler var. İşte uzman isimden önemli uyarılar...

Giriş Tarihi: 27 Haziran 2020 Cumartesi 16:21 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2020 Cumartesi 16:27
Sabah uyanmakta güçlük çekiyorsanız dikkat!

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr. Yavuz Selim Yıldırım, "Güne zinde başlayabilmek, sağlam konsantrasyona sahip olabilmek ve çeşitli hastalıklara yakalanmamak için iyi bir uyku büyük önem taşır. Ancak uyku apnesi hayatı kabusa çevirebiliyor. Uykuda horlamak büyük bir problem, horlayan kişi farkında olmadığı için onunla aynı odada uyuyan kişiler rahatsız olur.

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Sabah uyanmakta güçlük çekiyorsanız dikkat!

Hatta aynı odayla kalmaz aynı ev ve hatta komşular dahi horlamadan rahatsız olabilir. Horlama, ses çıkararak sosyal ortamları ve aile yaşamını olumsuz etkiler. Ancak bir de bunun görünmeyen tarafı var. Horlamaya eşlik eden nefes kesilmesi kişinin sağlığını ciddi şekilde etkiler. Biz buna uyku apnesi diyoruz yani uykuda nefesin durması, kesilmesi hali" dedi.

Sabah uyanmakta güçlük çekiyorsanız dikkat!

Uykuda nefes kesildiğinde vücudun oksijen ihtiyacının karşılanmadığını ve özellikle kalp - beyin gibi önemli organlar ilk olarak etkilendiğini ifade eden Dr. Yıldırım, "Bu organların dışında hormon yapısı bozulur kan damarları etkilenir kan basıncı artar. Uyku apnesi olan kişilerin gün içindeki belirtileri şunlardır; Sabah kalkmakta zorlanır, unutkanlık olur, çabuk sinirlenir, gün içerisinde sürekli uykuya meyil olur, oturduğu yerde, koltukta, direksiyon başında, işyerinde uyuya kalır, çok terler, kilo alır.

Sabah uyanmakta güçlük çekiyorsanız dikkat!

Uyku apnesini özellikle; burun tıkanıklığı, burun etleri, geniz eti, yumuşak damakta sarkma, bademcikler de büyüme, dil kökünde büyüme, çenenin geride olması, kısa boyunlu olma ve kilolu olma artırır.

Sabah uyanmakta güçlük çekiyorsanız dikkat!

Uyku apnesinin tedavisinde öncelikle; kilolu olanlar zayıflamalı, burun tıkanıklığı olanlar burun operasyonu olmalı, yumuşak damakta-küçük dilde sarkma olanlar bunlar kısaltılmalı ve düzeltilmeli, dil kökünde büyüme, çenede kayma düzeltilmelidir.

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