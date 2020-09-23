Sabri Sarıoğlu ve Yağmur Sarıoğlu çiftinin üçüncü bebekleri dünyaya geldi

Sarp ve Sare adında iki çocuğu bulunan Sarıoğlu, üçüncü kez anne oldu.
Geçtiğimiz günlerde erkek bebek beklediklerini açıklayan çiftten Yağmur Sarıoğlu, müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Oğlu ile bu karesini takipçileriyle paylaşan Sarıoğlu, gönderisine, "7/24 mod" notunu düştü.
Takipçileri bebeklerinin adını henüz açıklamayan çifte "Tebrikler" ve "Maşallah" şeklinde yorumlar yaptı.
Öte yandan geçtiğimiz aylarda çiftin evliliklerinde sıkıntılar yaşadığı iddia edilmişti.
Sabri Sarıoğlu, konuyla ilgili "Ben böyle şeyleri konuşmayı sevmiyorum. Öyle de bir şey yok. Şu an eşimle buluşacağım zaten" ifadelerini kullanmıştı.