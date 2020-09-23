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Haberler Galeri Sabri Sarıoğlu ve Yağmur Sarıoğlu çiftinin üçüncü bebekleri dünyaya geldi

Sabri Sarıoğlu ve Yağmur Sarıoğlu çiftinin üçüncü bebekleri dünyaya geldi

Sabri Sarıoğlu ve Yağmur Sarıoğlu çiftinin üçüncü bebekleri dünyaya geldi. Yağmur Sarıoğlu müjdeli haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

Giriş Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 13:46
Sabri Sarıoğlu ve Yağmur Sarıoğlu çiftinin üçüncü bebekleri dünyaya geldi

2010 yılında futbolcu Sabri Sarıoğlu evlenen pilot Yağmur Yılmaz, tekrar annelik heyecanı yaşadı.

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Sabri Sarıoğlu ve Yağmur Sarıoğlu çiftinin üçüncü bebekleri dünyaya geldi

Sarp ve Sare adında iki çocuğu bulunan Sarıoğlu, üçüncü kez anne oldu.

Sabri Sarıoğlu ve Yağmur Sarıoğlu çiftinin üçüncü bebekleri dünyaya geldi

Geçtiğimiz günlerde erkek bebek beklediklerini açıklayan çiftten Yağmur Sarıoğlu, müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Oğlu ile bu karesini takipçileriyle paylaşan Sarıoğlu, gönderisine, "7/24 mod" notunu düştü.

Sabri Sarıoğlu ve Yağmur Sarıoğlu çiftinin üçüncü bebekleri dünyaya geldi

Takipçileri bebeklerinin adını henüz açıklamayan çifte "Tebrikler" ve "Maşallah" şeklinde yorumlar yaptı.

Sabri Sarıoğlu ve Yağmur Sarıoğlu çiftinin üçüncü bebekleri dünyaya geldi

Öte yandan geçtiğimiz aylarda çiftin evliliklerinde sıkıntılar yaşadığı iddia edilmişti.

Sabri Sarıoğlu ve Yağmur Sarıoğlu çiftinin üçüncü bebekleri dünyaya geldi

Sabri Sarıoğlu, konuyla ilgili "Ben böyle şeyleri konuşmayı sevmiyorum. Öyle de bir şey yok. Şu an eşimle buluşacağım zaten" ifadelerini kullanmıştı.

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