Haberler Galeri Saç nasıl hızlı uzar? Uzmanlarda evde uygulanabilecek 8 etkili tavsiye! İşte evde hızlı saç uzatma yöntemleri...

Aynaya her baktığınızda saçlarınızın daha hızlı uzamasını istiyorsanız dikkat! Günlük hayatta yapılan küçük değişiklikler, doğru bakım alışkanlıkları ve uzmanların önerdiği yöntemler saçların sanılandan çok daha güçlü ve sağlıklı uzamasına yardımcı olabilir. İşte saç uzatma sürecini hızlandıran o etkili yöntemler…

SAÇ DİPLERİNE DÜZENLİ MASAJ YAPIN
Saç derisine yapılan masaj kan dolaşımını artırır ve saç köklerinin daha iyi beslenmesine yardımcı olur. Özellikle duş öncesi 5 dakikalık masaj, saçların daha güçlü uzamasını destekleyebilir.

BİOTİN VE PROTEİN AĞIRLIKLI BESLENİN
Saç tellerinin temel yapı taşı proteindir. Yumurta, yoğurt, balık, kuru yemiş ve yeşil sebzeler saç uzamasını destekleyen besinler arasında yer alır. Biotin eksikliği saç dökülmesine ve yavaş uzamaya neden olabilir.

ISI İŞLEMLERİNİ AZALTIN
Sık sık düzleştirici, maşa ve yüksek ısıya maruz kalan saçlar kırılır. Kırılan saç uzamıyor gibi görünür. Haftada birkaç gün saçınızı doğal haliyle bırakmak daha sağlıklı uzamasına katkı sağlar.

DÜZENLİ SAÇ UCU KESİMİ YAPTIRIN
Kırık saç uçları zamanla saçın daha fazla yıpranmasına yol açar. 2-3 ayda bir saç uçlarından küçük miktarda kestirmek saçın daha sağlıklı ve hızlı uzamasına yardımcı olabilir.

BİBERİYE YAĞI KULLANIN
Son dönemde en çok araştırılan doğal yöntemlerden biri biberiye yağı oldu. Taşıyıcı bir yağ ile karıştırılarak saç diplerine uygulandığında saç köklerini destekleyebilir.

SAÇI SIKI TOPLAMAKTAN KAÇININ
Sürekli sıkı at kuyruğu yapmak saç köklerini zorlar ve kopmalara neden olabilir. Daha gevşek modeller tercih etmek saç kaybını azaltabilir.

YETERLİ SU TÜKETİN VE UYKU DÜZENİNE DİKKAT EDİN
Susuz kalan vücut saç sağlığını da etkiler. Günlük yeterli su tüketmek ve kaliteli uyku almak saç köklerinin kendini yenilemesine destek sağlar.

SAÇ UZATMA SÜRECİNDE EN BÜYÜK HATA
Birçok kişi kısa sürede sonuç almak için sürekli ürün değiştiriyor. Oysa saç uzaması düzenli bakım isteyen uzun vadeli bir süreçtir. Sabırlı ve istikrarlı olmak en önemli noktadır.

SAÇ HAKKINDA SIK ARANAN SORULAR

SAÇ AYDA KAÇ CM UZAR?
Saç ortalama ayda 1-1.5 cm uzar. Ancak bakım rutini ve genetik faktörler bu süreyi etkileyebilir.

PİRİNÇ SUYU SAÇ UZATIR MI?
Pirinç suyu saçın daha parlak görünmesine yardımcı olabilir ancak tek başına mucizevi uzama sağlamaz.

EN HIZLI SAÇ UZATAN DOĞAL YAĞ HANGİSİ?
Biberiye yağı ve hint yağı en çok tercih edilen doğal yağlar arasında yer alır.