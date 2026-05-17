SAÇ HAKKINDA SIK ARANAN SORULAR



SAÇ AYDA KAÇ CM UZAR?

Saç ortalama ayda 1-1.5 cm uzar. Ancak bakım rutini ve genetik faktörler bu süreyi etkileyebilir.



PİRİNÇ SUYU SAÇ UZATIR MI?

Pirinç suyu saçın daha parlak görünmesine yardımcı olabilir ancak tek başına mucizevi uzama sağlamaz.



EN HIZLI SAÇ UZATAN DOĞAL YAĞ HANGİSİ?

Biberiye yağı ve hint yağı en çok tercih edilen doğal yağlar arasında yer alır.