Saçınıza sürüp 4 saat bekleyin! Rengi ve yapısındaki değişim şoke edecek...
Saça kına sürmek renk değişiminin yanı sıra saçın yapısında da önemli ölçüde faydalar sağlıyor. Kınanın saça ve saç derisine iyi gelmesi kepek sorununu da ortadan kaldırıyor. İşte saça kına sürmenin faydaları...
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Saça kına sürmek eski zamanlardan gelen çok kullanılan bir uygulama. aç sağlığına iyi gelmesi özelliklerine sahip olan kına saçlara oldukça iyi yönden etki eder.
Kınanın saça faydaları, araştırılmaya devam eden bir konudur. Saç üzerine birçok etkisi bulunmaktadır.
Kına saç ve saç derisine iyi gelir. Kınanın antibakteriyel ve antifungal özellikleri vardır. Saç derisindeki enfeksiyonları önlemeye ve kepek gibi sorunları azaltmaya yardımcı olabilir. Saç derisini temizler ve kaşıntıyı azaltır. Saç derisindeki kan dolaşımını artırarak saç köklerini besler ve saçların daha sağlıklı uzamasını sağlar. Saçın nem dengesini sağlamada etkili olabilir. Kına saçın doğal nem dengesini korumada etkilidir. Saçı derinlemesine nemlenmesini sağlar ve kurumasını önler. Bu özellik, kuru ve yıpranmış saçlar için yararlıdır. Kınanın nemlendirici etkisi, saçın daha yumuşak ve pürüzsüz olmasına etki eder.
Kına saçın elastikiyetini arttırıcı etkiye sahiptir. Saçı güçlendirerek elastikiyetini artırır. Bu durum saçın daha esnek ve dayanıklı olmasını sağlar. Saçın kırılma ve çatallanmaya karşı direncini artırarak sağlıklı bir görünüm kazandırır. Saçın güçlenmesini sağlar. Kına, saç tellerini güçlendiren ve kırılmayı önleyen doğal içeriğe sahiptir. Düzenli kına uygulaması, saçın tellerini kalınlaştırır ve dayanıklı olmasını sağlar. Saça doğal bir parlaklık kazandırır ve saçın daha canlı ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur. Saç dökülmesine karşı etkilidir. Kına, saç köklerini güçlendirebilir, saç dökülmesini azaltabilir. Saç foliküllerini besler ve saçın daha güçlü ve kalın olmasını sağlar. Saç köklerinin sağlıklı olması saçların dökülmesini engeller ve daha sağlıklı olmasını sağlarım.
Doğal saç boyası olarak kullanılabilir. Kına içerisinde kimyasal içermeyen doğal bir saç boyası olarak kullanılabilir. Saça kimyasal etki olmadan renk vermede kullanılır. Genellikle koyu kızıl veya kestane tonlarında renk verir. Kınayla boyanan saçın doğal parlaklığı artar. Kimyasal boyalar gibi saçın yapısını bozmaz. Kına saçın daha sağlıklı görünmesine katkıda bulunur.
Kına, doğal içeriği ve saç üzerindeki olumlu etkileri sayesinde saç bakımında son derece verimli bir üründür. Saç sağlığına olan katkıları da düşünüldüğünde tercih edilebilir.
KINANIN DOĞAL SAÇ BOYASI OLARAK KULLANIMI
Kınanın saça faydaları düşünüldüğünde doğal bir saç boyası olması öne çıkan özelliklerinden biridir. Kına, kimyasal madde içermediği için doğal bir saç boyasıdır ve çok uzun zamandan beri kullanılmaktadır. Doğru kullanıldığı zaman saça zarar vermeden renk kazandırır. Saça renk vermekle beraber saç sağlığını da destekler.
Kınanın saç boyası olarak kullanılması için öncelikle ortalama uzunlukta saç için 100-200 gram kına tozu, su, kınanın renk vermesi için bir miktar limon veya elma sirkesi kullanılır. Kına tozu karıştırma kabına konur, limon veya elma sirkesi eklenerek karıştırma işlemi yapılır. Karışıma yavaş yavaş su eklenir ve yoğurt kıvamında bir karışım olana kadar karıştırılır. Elde edilen karışım yarım gün kadar dinlendirilir.
Dinlendirilen kına bir eldiven yardımı ile saçlara sürülür. Omuzlara bir havlu atılır ve saçlar daha rahat boyanması için bölümlere ayrılır. Daha sonra saç köklerinden uca doğru bir fırça yardımı ile kına uygulanır. Tüm saça uygulandıktan sonra saç bir bone veya benzeri bir materyal ile örtülür. Uygulanan kına yaklaşık 3-4 saat kadar bekletilir. Bekleme süresi tamamlandıktan sonra saç ılık bir su ile iyice durulanır ve kına çıkarılır.
Kınanın gözlemlenen bazı yan etkileri şu şekildedir
Kına bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Bu reaksiyonların belirtileri arasında kaşıntı, kızarıklık, döküntü ve şişme yer alabilir. Aynı zamanda kınanın özellikle kimyasal katkı maddeleri içeren çeşitleri kontakt dermatit adı verilen cilt iltihabına yol açabilir. Bu durum, ciltte yanma, kızarıklık ve kabarcıklarla kendini gösterebilir. Alerjik reaksiyon riskini en aza indirmek için kına kullanmadan önce cildinizin küçük bir bölgesinde kınayı denemeniz önerilir. Astım ve solunum problemlerine sebep olabilir. Kına tozu veya dumanı solunduğu zaman bazı kişilerde astımı veya solunum problemlerini tetikleyebilir. Solunum yolu hassasiyeti olan kişilerin kına uygulaması sırasında dikkatli olmaları önemlidir. Kına göz irritasyonuna neden olabilir. Gözlerde tahriş yapabilir. Kınanın yanlışlıkla gözle temas etmesi tahrişe neden olabilir. Bu durumda, gözleri bol su ile yıkamak ve gerekirse tıbbi yardım almak gerekir. Ciltte kuruluğa ve hassasiyete sebep olabilir. Kına, bazı kişilerde cilt kuruluğuna neden olabilir. Uzun süreli kullanımda ciltte pullanma ve çatlama görülebilir. Bu nedenle kına uygulandıktan sonra cildi nemlendirmek önemlidir. Hassas ciltli kişilerde kına uygulaması tahrişe neden olabilir. Ciltte yanma hissi veya kızarıklık meydana gelebilir. Kına bazı durumlarda nadir yan etkiler gösterebilir. Bu nadir durumlar ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu yan etkiler arasında karaciğer problemleri veya bağışıklık sistemi reaksiyonları bulunabilir. Bu tür yan etkiler çok nadir olup genellikle aşırı ve uzun süreli kullanımda ortaya çıkar.