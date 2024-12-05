Saçınıza sürüp 4 saat bekleyin! Rengi ve yapısındaki değişim şoke edecek...

Doğal saç boyası olarak kullanılabilir. Kına içerisinde kimyasal içermeyen doğal bir saç boyası olarak kullanılabilir. Saça kimyasal etki olmadan renk vermede kullanılır. Genellikle koyu kızıl veya kestane tonlarında renk verir. Kınayla boyanan saçın doğal parlaklığı artar. Kimyasal boyalar gibi saçın yapısını bozmaz. Kına saçın daha sağlıklı görünmesine katkıda bulunur.

Kına, doğal içeriği ve saç üzerindeki olumlu etkileri sayesinde saç bakımında son derece verimli bir üründür. Saç sağlığına olan katkıları da düşünüldüğünde tercih edilebilir.