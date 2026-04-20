Saçınızın kaderi değişecek! Nisan ayı saç kestirme günleri

Saç dökülmesi olanlar, saçları zayıf olanlar ve yavaş uzayanlar için işte en etkili günler... TAZELENMEK MÜMKÜN! Yeni ay döneminde saç kestirmek enerjinin tazelenmesine yardımcı oluyor. Son derece önemli olan saç kesim günlerini atlamayarak kötü enerjiden kurtulmak ve tazelenmek mümkün! AY ASLANDAYKEN SAÇ KESİLDİĞİNDE DAHA HIZLI UZAR Özellikle ay Aslan burcundayken saçların ucundan biraz kesilse bile saçlar güçlenir ve daha hızlı uzar. İŞTE AY TAKVİMİNE GÖRE MART AYI SAÇ KESİM GÜNLERİ 24 NİSAN 25 NİSAN Saçlarınızın ucundan kesseniz bile etkili sonuçlar elde edeceksiniz