Sadece 15 gün soğan kaynatın: Suyunu için, değişimi görün!

Yemeklerin olmazsa olmazı soğanın lezzeti dışında mucizevi etkileri olduğunu biliyor muydunuz? İlk duyduğunuzda size garip gelebilir ancak faydalarını öğrendiğinizde ağzınız açık kalacak... Peki kaynatılmış soğan suyu veya soğan kürünün faydaları neler? Soğan kürü nasıl yapılır? Soğan kürü kaç gün içilmeli? Soğan kaynatınca suyunu içmenin vucüda yararı neler? Saç uzatmaya, polikistik over sendromuna iyi gelir mi? İşte tüm soruların cevabı...
Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 16:30 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 16:31