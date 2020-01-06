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Sadece bir yemek kaşığı bile yetiyor!

İnsanların en çok korktuğu hastalıkların başında gelen keten tohumu, içindeki omega-3 yağ asitleri, alfa-linolenik asit ve lifli bileşikler sayesinde kanserin birçok türüne karşı kalkan oluyor. İşte kanserle kahramanca savaşan besinler...

Giriş Tarihi: 6 Ocak 2020 Pazartesi 12:05
Sadece bir yemek kaşığı bile yetiyor!

Keten tohumu

Keten tohumu, içindeki omega-3 yağ asitleri, alfa-linolenik asit ve lifli bileşikler sayesinde kanserin birçok türüne karşı kalkan oluyor. Her gün bir yemek kaşığı tüketmeniz bile etkisini göstermesi açısından oldukça önemli.

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Sadece bir yemek kaşığı bile yetiyor!

Kırmızı meyveler

Çilek, ahududu, yaban mersini gibi meyveler, yüksek oranda antioksidan özelliği gösterdiği için düzenli tüketildiği takdirde kansere karşı vücudu koruyor.

Sadece bir yemek kaşığı bile yetiyor!

Brokoli / Karnabahar

Birçok kişinin tüketmekten keyif almadığı brokoli/ karnabahar gibi sebzelerin faydası saymakla bitmiyor. İçinde barındırdığı lukorafaninin, beta karoten ve selenyum gibi birçok antikanserojen madde, kansere yakalanma riskini azaltma konusunda sınır tanımıyor.

Sadece bir yemek kaşığı bile yetiyor!

Sarımsak

İçinde bulunan selenyum, kanserli hücrelerin oluşumunu veya oluşmuş olan zararlı hücrelerin yayılıp büyümesini engeller. Ciddi bir antioksidan kaynağı olduğunu da söylemekte fayda var.

Sadece bir yemek kaşığı bile yetiyor!

Üzüm

Üzümün içinde bulunan fenolik bileşikler ve resveratrol, vücudumuzda kanserli hücrelerin oluşmasını önlemekte önemli bir rol oynuyor.

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