Haberler Galeri Sadece çay içmiyoruz! Bildiğiniz gibi değil! Milli çay tabağımızın anlamı nedir? O motiflerde görünenden çok daha fazlası var... İşte Acem tabağındaki 7 gizli hikaye!

Çayımıza eşlik eden, masada sessizce duran o çay tabağı aslında yüzyıllardır anlatılan bir hikayenin parçası. Osmanlı'dan günümüzde uzanan Acem çay tabağında 7 motif bir araya gelerek bir eşyayı kültürel bir mirasa dönüştürüyor. Peki Acem çay tabağındaki motiflerin anlamı nedir? Acem çay tabağında ortada yer alan çiçeğin anlamı nedir? İşte kültürümüzün zarif parçalarından biri olan Acem çay tabağıyla ilgili detayları sizlerle buluşturuyoruz...

O sadece bir çay tabağı değil, altında derin anlamlar barındıran bir kültür sırrının taşıyıcısı. Peki siz hiç fark ettiniz mi, o desenlerin ne kadar derin bir anlam taşıdığını? İşte detaylar...

SIRADAN BİR TABAK DEĞİL
"Acem çay tabağı" olarak bilinen bu tasarımın kökleri yüzyıllar öncesine uzanıyor.

OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE UZANAN YOL
Bu özel tasarım, İran'dan Osmanlı'ya, oradan da günümüz Türkiye'sine kadar geldi.

KIRMIZI RENGİN GİZEMİ
O dikkat çeken kırmızı renk sadece süs değil… Çayın rengini daha canlı göstermek için seçildi.

TAVŞAN KANI" DETAYI
İdeal çay rengi olan "tavşan kanı", bu tabak sayesinde daha iştah açıcı görünür.

BEYAZ DESENLERİN GÖREVİ
Beyaz motifler çayın koyuluğunu dengeler, daha temiz ve parlak görünmesini sağlar.

ORTADAKİ ÇİÇEK NE?
Tabağın merkezindeki motifin adı: Penç

PENÇ MOTİFİNİN ANLAMI
Farsça kökenli bu motif "5" anlamına gelir ve doğayı, yaşamı temsil eder.

KENARDAKİ KIRMIZI NOKTALAR
Birçok kişinin süs sandığı o noktalar aslında anlam yüklü!

7 SAYISININ SIRRI
Bu noktalar genellikle 7 adettir ve haftanın günlerini simgeler.

RUMİ MOTİFLERİ NE ANLATIYOR?
Kıvrımlı desenler "Rumi" olarak adlandırılır ve sonsuzluğu temsil eder.

KÜLTÜRÜN SESSİZ MİRASI
Bu tabak sadece bir eşya değil; geçmişten bugüne taşınan bir sanat ve kültür hikâyesidir.