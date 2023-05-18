Sağlığımız tehdit altında: Günlük olarak kullandığımız bazı eşyalar pislik saçıyor!

SAPLI SÜPÜRGELER
Aslında çok ilginçtir ki insanlar temizlik yaptıkları malzemeleri temizlemeyi genelde unuturlar. Örneğin evinizde kullandığınız süpürgenin kılları arasında zamanla pek çok saç, kıl ve toz gibi hijyenik olmayan maddeler sıkışmaktadır. Eğer süpürgenizi temizlemezseniz temizlik esnasında temizlediğinizi sandığınız yerlere bu hijyenik olmayan şeyleri yaymaya devam edersiniz.
Süpürgeleri temizlemenin en temel ve pratik yolu ise elinizle temizlemektir. Süpürgenin etrafına bir poşet geçirip ya da tek kullanımlık eldivenler kullanıp çıplak elinizle temas etmeden bu temizliği gerçekleştirebilirsiniz. Son olarak ise fırçayı mümkün olduğunca sık ılık ve sabunlu suyla yıkayıp durularsanız, kuruduğunda tekrar kullanıma hazır olacaktır.