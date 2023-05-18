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Sağlığımız tehdit altında: Günlük olarak kullandığımız bazı eşyalar pislik saçıyor!

Mutfağımızda yemek yaparken, temizlik yaparken kullandığımız bazı eşyalar düşündüğümüzden daha kirli olabiliyor. Ne kadar yıkasak da ya da temizliğine dikkat de etsek bazı eşyaların temizliğine ekstra önem göstermek gerekir aksi takirde yarardan çok zarar verirler. Peki, günlük yaşantımızı tehlikeye atan eşyalar hangileri, nasıl temizlenir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 11:47 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 11:48
Sağlığımız tehdit altında: Günlük olarak kullandığımız bazı eşyalar pislik saçıyor!

Düzenli olarak dip köşe temizlik yapmanıza ve evde günlük kullandığınız eşyaları 90 derecede uzun uzun yıkamanıza rağmen belirli noktalardaki mikroplar gözden kaçabiliyor.

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Sağlığımız tehdit altında: Günlük olarak kullandığımız bazı eşyalar pislik saçıyor!

KAPI KOLLARI

Sürekli dokunduğumuz kapı kollarında pek çok kir ve bakteri birikmektedir. Ancak temizlik malzemeleri ile iç kısımlarını temizlemeye çalışmak yarardan çok zarar getirebilir, bozulmalarına neden olabilir. Bu nedenle nemli bir bez ve uygun antibakteriyel bir temizlik ürünü ile düzenli olarak silinmeleri önerilmektedir.

Sağlığımız tehdit altında: Günlük olarak kullandığımız bazı eşyalar pislik saçıyor!

ÇÖP KUTULARI

İçine atılan atık türü fark etmeksizin her çöp kutusu bir bakteri yuvasıdır. Özellikle mutfakta ve banyoda bulunan çöplerin temizliği konusunda çok hassas davranılmalıdır. Çöp torbalarını değiştirmek ise bu konuda size pek de yardımcı olmaz.

Çöp kutularını temizlemek için su ve sabunun yanı sıra dezenfekte edici bir ürüne de eklemeniz gerekiyor. Bu sayede çöpteki kötü kokunun da yok olmasını sağlarken tüm bakteri ve mikropları da uzaklaştırmış olursunuz. Temizlik bittikten sonra ellerinizi de yıkamayı unutmayın.

Sağlığımız tehdit altında: Günlük olarak kullandığımız bazı eşyalar pislik saçıyor!

BULAŞIK SÜNGERİ

Sürekli su ile temas eden bulaşık süngerleri, tabaklar gibi hijyenik olması gereken eşyaların temizliğinde kullanılıyor. Ancak bu onların tam da bir mikrop yuvası olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Her kullanımdan sonra ayrıca bulaşık süngerini yıkamanız ve ıslak kalmamasına özen göstermeniz gerekiyor. Buna rağmen yine de düzenli aralıklarla süngerlerinizi yenilemeniz de önemli.

Sağlığımız tehdit altında: Günlük olarak kullandığımız bazı eşyalar pislik saçıyor!

SAPLI SÜPÜRGELER

Aslında çok ilginçtir ki insanlar temizlik yaptıkları malzemeleri temizlemeyi genelde unuturlar. Örneğin evinizde kullandığınız süpürgenin kılları arasında zamanla pek çok saç, kıl ve toz gibi hijyenik olmayan maddeler sıkışmaktadır. Eğer süpürgenizi temizlemezseniz temizlik esnasında temizlediğinizi sandığınız yerlere bu hijyenik olmayan şeyleri yaymaya devam edersiniz.

Süpürgeleri temizlemenin en temel ve pratik yolu ise elinizle temizlemektir. Süpürgenin etrafına bir poşet geçirip ya da tek kullanımlık eldivenler kullanıp çıplak elinizle temas etmeden bu temizliği gerçekleştirebilirsiniz. Son olarak ise fırçayı mümkün olduğunca sık ılık ve sabunlu suyla yıkayıp durularsanız, kuruduğunda tekrar kullanıma hazır olacaktır.

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