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Haberler Galeri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Survivor uyarısı! Acun Ilıcalı cevap verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Survivor uyarısı! Acun Ilıcalı cevap verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından Survivor finalinin görüntülerini paylaşarak uyarılarda bulunmuştu. Acun Ilıcalı konuyla ilgili Fahrettin Koca'ya cevap verdi.

Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 11:48 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 11:59
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Survivor uyarısı! Acun Ilıcalı cevap verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Survivor 2020 finalinden bir görüntüyü paylaşarak uyarıda bulundu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Survivor uyarısı! Acun Ilıcalı cevap verdi

Koca, tepkilerin haklı olduğunu belirterek, "SURVIVOR 2020 FİNAL programında, COVID-19 tedbirlerine uyulmaması tepkilere yol açtı. Tepkiler haklı. Düğün yeri, pazar yeri, dolmuş yeri uyarılarına show amaçlı ortamlar çok daha fazla dâhil. Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Survivor uyarısı! Acun Ilıcalı cevap verdi

Koca'nın uyarısının ardından Acun Ilıcalı sosyal medya üzerinden bir mesaj yayınladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Survivor uyarısı! Acun Ilıcalı cevap verdi

Ilıcalı, Bakan Koca'nın twetini alıntıyarak, "Sayın Bakanım, canlı yayında istenmeden oluşan bir durum oldu. Bundan sonra dikkat edeceğimizden şüpheniz olmasın" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Survivor uyarısı! Acun Ilıcalı cevap verdi

Galataport İstanbul'da düzenlenen Survivor 2020 finalinde canlı SMS oylamasına çıkan Cemal Can ile Barış ikilisinden Cemal Can şampiyon olmuştu.

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