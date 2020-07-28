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Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı'nda beslenme uyarıları

Sağlık Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı'nda beslenme uyarıları

Sağlık Bakanlığı'ndan, Kurban Bayramı'nda etin kesilmesi, yüzülmesi, karkasın parçalanması, etin nakli, muhafazası, pişirilmesi ve tüketime sunulması aşamalarında el hijyeni, maske ve sosyal mesafe kurallarının ihmal edilmemesi uyarısında bulunuldu. Peki kurban eti nasıl saklanmalı ve tüketilmeli? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2020 Salı 12:02 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2020 Salı 12:13
Sağlık Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı'nda beslenme uyarıları

AA muhabirinin Bakanlık verilerinden derlediği bilgilere göre, tatlı, şeker ve kırmızı et tüketiminin miktarının ve sıklığının arttığı Kurban Bayramı'nda, şişmanlık, yüksek tansiyon, kalp-damar, mide ve diyabet hastalığı olanların beslenmelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bayramda, sağlıklı beslenmenin temel prensiplerine, yiyecek seçimine, porsiyon kontrolüne ve besin gruplarının dengeli alınmasına her zaman özen gösterilmesi önem taşıyor.

Yağlı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içeriği daha yüksek olduğu için kalp-damar hastalığı, diyabet ve yüksek tansiyonu olan kişilerin bayramda yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeleri ve aşırıya kaçmaması öneriliyor.

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Sağlık Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı'nda beslenme uyarıları

KURBAN ETİ NASIL TÜKETİLMELİ?

Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa yol açıyor. Bu nedenle özellikle mide-bağırsak hastalarının kurban etlerini hemen tüketmemeleri, buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra, haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle tüketilmesi gerekiyor.

Sakatat tüketiminin de arttığı Kurban Bayramı'nda özellikle kolesterol hastaları ile kalp-damar hastalığı riski taşıyan kişilerin sakatat tüketiminden kaçınmaları isteniyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı'nda beslenme uyarıları

KURBAN ETİ NASIL PİŞİRİLMELİ?

Kurban Bayramı'nda, etin tüketim miktarının yanı sıra pişirme yöntemlerine de dikkat edilmesi gerekiyor. Bu bakımdan etlerin pişirilmesinde haşlama ve ızgara gibi yöntemler tercih edilmesi, kızartmalardan kaçınılması uyarısında bulunuluyor.

Çok yüksek ısıda, uzun süre pişirme ve kızartma yönteminin çeşitli "kanserojen maddelerin" oluşumuna neden olabileceği için tercih edilmemesi gerekiyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı'nda beslenme uyarıları

İyi kalite proteinin yanı sıra yağ, çeşitli mineraller ve vitaminler içeren ancak C ve E vitamininden yoksun olan etin sebzelerle birlikte pişirilmesi veya yanında sebzelerin de tüketilmesi sağlıklı beslenme için önem taşıyor.

Etle yapılan yemeklerin kendi yağı ile pişirilmesi ve ilave yağ eklenmemesi özellikle kuyruk yağı ve tereyağının et yemeklerinde kullanımından kaçınılması, etlerin ızgara pişirilirken, etle ateş arasındaki uzaklığın eti yakmayacak ve kömürleşme sağlamayacak şekilde ayarlanması öneriliyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı'nda beslenme uyarıları

Etlerin kesinlikle çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmemesine, bazı zoonoz hastalıkların çiğ veya az pişmiş etlerin yenmesiyle bulaştığının akıldan çıkarılmamasına vurgu yapılıyor.

Hayvanların kesilmesi, yüzülmesi, karkasın parçalanması, etin nakli, muhafazası, pişirilmesi ve tüketime sunulması aşamalarında kişisel hijyen kurallarının ihmal edilmemesi uyarısında bulunuluyor.

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