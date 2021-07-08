Şahan Gökbakar'a ait olduğu öne sürülen villa ve iskelede inceleme

Komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, bir süre önce Muğla'nın ünlü tatil beldesi Marmaris'te ıssız bir koyda ev satın aldı. Gökbakar, pandemi öncesi 10 milyon TL gibi bir rakama satın aldığı ev için 3 milyon TL'de masraf yaptı.