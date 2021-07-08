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Haberler Galeri Şahan Gökbakar'a ait olduğu öne sürülen villa ve iskelede inceleme

Şahan Gökbakar'a ait olduğu öne sürülen villa ve iskelede inceleme

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, oyuncu ve senarist Şahan Gökbakar pandemi öncesinde ıssız bir koyda ev satın aldı. Tadilat ve çevre düzenlemesi yaptırdı. Kendi yaptırdığı plaj ve iskeleye turistlerin çıktığını gören Gökbakar her yere "Özel mülktür girilmez" tabelalarını astı. Haberler üzerine Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü harekete geçti.

Giriş Tarihi: 8 Temmuz 2021 Perşembe 22:17 Güncelleme Tarihi: 8 Temmuz 2021 Perşembe 22:20
Şahan Gökbakar'a ait olduğu öne sürülen villa ve iskelede inceleme

Komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, bir süre önce Muğla'nın ünlü tatil beldesi Marmaris'te ıssız bir koyda ev satın aldı. Gökbakar, pandemi öncesi 10 milyon TL gibi bir rakama satın aldığı ev için 3 milyon TL'de masraf yaptı.

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Şahan Gökbakar'a ait olduğu öne sürülen villa ve iskelede inceleme

Kendi yaptırdığı plaj ve iskeleye turistlerin çıktığını gören Gökbakar her yere "Özel mülktür girilmez" tabelalarını astı.

Şahan Gökbakar'a ait olduğu öne sürülen villa ve iskelede inceleme

Marmaris Kaymakamlığı, basında yer alan "Gökbakar'ın villa ve iskeleye 'Özel mülktür girilmez' tabelaları astığı" yönündeki haberin ardından konunun araştırılmasını istedi.

Şahan Gökbakar'a ait olduğu öne sürülen villa ve iskelede inceleme

Bunun üzerine, Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince, Selimiye ile Turgut Mahallesi arasında koyda bulunan, oyuncu Şahan Gökbakar'a ait olduğu ileri sürülen villa ve önündeki iskele için inceleme başlatıldığı bildirildi.

Şahan Gökbakar'a ait olduğu öne sürülen villa ve iskelede inceleme
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