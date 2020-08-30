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Sahte Kabadayı filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı
Kemal Sunal'ın efsane filmleri arasında yer alan Sahte Kabadayı filmi hala daha severek izleniyor. 1976'da çekilen filmde yer alan çekim hatası ise yıllar sonra ortaya çıktı. İşte filmlerdeki çekim hataları...
Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2020 Pazar 13:03Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2020 Pazar 13:05
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Sahte Kabadayı filminin konusu şöyle; Mafya babasının oğlu olan Kemal, babasından habersiz tren garlarında pişmaniye satmaktadır. Saf ve gözü fazla açık olmayan Kemal aynı zamanda önüne gelen herkese kafa tutmaktadır. Babasının bir iş görüşmesi sırasında Muhtar isimli adamı tarafından öldürülmesi üzerine babasının mirası bölünür.
Kemal Sunal – Kemal Kazım Kartal – Muhtar Yavuz Selekman – Hamdi Mümtaz Ener – Avukat Hasan Ceylan – Dikiştutmaz Sabri Ekrem Gökkaya – Kiralık katil
Hakkı Kıvanç – Hayri İbrahim Kurt – Kulaksız İbo Baki Tamer – Komiser Yılmaz Yüksel Gözen – Ata Saka – Kenan Karagöz – Sadık Ferhat Ünal – Hasan Bayraktar – Coşkun Göğen – Şişçi Coşkun Celal Yonat – Yusuf Sezer – Sadi Yusuf Çağatay – Muzaffer Civan – Cevdet Balıkçı – Erdoğan Seren – Muhtar'ın adamı Yaşar Güçlü – Niyazi Gökdere – Yılmaz Kurt – Muhtar'ın adamı Yadigar Ejder – Sabri'nin adamı Abidin Görsev -Sabri'nin nasırını tedavi eden zühtü Mustafa Yavuz – Arnavut Osman Han – Susta Kazım'ı sandalye ile bayıltan adam Cevdet Özalaş – Kiralık katil Yusuf Çetin – Kiralık katil Yaşar Şener – Bombacı Suna Selen – Şarkıcı
Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Sahte Kabadayı izleyenleri hala güldürmeyi başarıyor. Yıllar geçmesine rağmen televizyonlarda yayınlandığı günlerde milyonları ekran başına kilitleyen Kemal Sunal filmi ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı.
Yeşilçam'ın birçok filminde meydana gelen çekim hataları Sahte Kabadayı filminde de görüntülendi.