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Sahte Kabadayı filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı

Kemal Sunal'ın efsane filmleri arasında yer alan Sahte Kabadayı filmi hala daha severek izleniyor. 1976'da çekilen filmde yer alan çekim hatası ise yıllar sonra ortaya çıktı. İşte filmlerdeki çekim hataları...

Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2020 Pazar 13:03 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2020 Pazar 13:05
Sahte Kabadayı filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı

Sahte Kabadayı filminin konusu şöyle; Mafya babasının oğlu olan Kemal, babasından habersiz tren garlarında pişmaniye satmaktadır. Saf ve gözü fazla açık olmayan Kemal aynı zamanda önüne gelen herkese kafa tutmaktadır. Babasının bir iş görüşmesi sırasında Muhtar isimli adamı tarafından öldürülmesi üzerine babasının mirası bölünür.

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Sahte Kabadayı filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı

SAHTE KABADAYI FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal – Kemal
Kazım Kartal – Muhtar
Yavuz Selekman – Hamdi
Mümtaz Ener – Avukat
Hasan Ceylan – Dikiştutmaz Sabri
Ekrem Gökkaya – Kiralık katil

Sahte Kabadayı filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı

Hakkı Kıvanç – Hayri
İbrahim Kurt – Kulaksız İbo
Baki Tamer – Komiser Yılmaz
Yüksel Gözen –
Ata Saka –
Kenan Karagöz – Sadık
Ferhat Ünal –
Hasan Bayraktar –
Coşkun Göğen – Şişçi Coşkun
Celal Yonat –
Yusuf Sezer – Sadi
Yusuf Çağatay –
Muzaffer Civan –
Cevdet Balıkçı –
Erdoğan Seren – Muhtar'ın adamı
Yaşar Güçlü –
Niyazi Gökdere –
Yılmaz Kurt – Muhtar'ın adamı
Yadigar Ejder – Sabri'nin adamı
Abidin Görsev -Sabri'nin nasırını tedavi eden zühtü
Mustafa Yavuz – Arnavut
Osman Han – Susta Kazım'ı sandalye ile bayıltan adam
Cevdet Özalaş – Kiralık katil
Yusuf Çetin – Kiralık katil
Yaşar Şener – Bombacı
Suna Selen – Şarkıcı

Sahte Kabadayı filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Sahte Kabadayı izleyenleri hala güldürmeyi başarıyor. Yıllar geçmesine rağmen televizyonlarda yayınlandığı günlerde milyonları ekran başına kilitleyen Kemal Sunal filmi ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı.

Sahte Kabadayı filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı

Yeşilçam'ın birçok filminde meydana gelen çekim hataları Sahte Kabadayı filminde de görüntülendi.

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