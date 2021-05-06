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Haberler Galeri Sakın böyle trafiğe çıkmayın! Araba farınız bu hale geldiyse...

Sakın böyle trafiğe çıkmayın! Araba farınız bu hale geldiyse...

Otomobil farlarınızda zaman içinde solma meydana geldiyse sakın farlarınızı eski haline getirmeden yola çıkmayın! İşte solma meydana gelen farları eski haline getiren pratik yol...

Giriş Tarihi: 6 Mayıs 2021 Perşembe 16:01 Güncelleme Tarihi: 6 Mayıs 2021 Perşembe 16:01
Sakın böyle trafiğe çıkmayın! Araba farınız bu hale geldiyse...

Otomobil farınız zaman içinde solduysa dikkat! Böyle yola çıkmayın... İşte solma meydana gelen farları eski haline getiren pratik yol. Bilmeyen kalmasın!

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Sakın böyle trafiğe çıkmayın! Araba farınız bu hale geldiyse...

Otomobil farlarınızda solma meydana geliyorsa diş macunu kullanarak bu sorunu çözebilirsiniz. İlk önce farları biraz ıslatıyoruz.

Sakın böyle trafiğe çıkmayın! Araba farınız bu hale geldiyse...

Elimiz yardımıyla diş macununu farlara güzelce yayıyoruz.

Sakın böyle trafiğe çıkmayın! Araba farınız bu hale geldiyse...

Sonra peçete veya havlu tercihiniz ne ise yaklaşık 3-4 dakika kadar farı güzelce ovalamaya başlıyoruz.

Sakın böyle trafiğe çıkmayın! Araba farınız bu hale geldiyse...

Sonra temizliyoruz. Bu işlemi 2 kere uygularsanız daha kesin sonuç alabilirsiniz.

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