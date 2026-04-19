Sakın kullanmayın! Ünlü markada bebek maması skandalı: İçeriğinde zehir var

HaberlerGaleri
Ünlü bebek maması markasında ortaya çıkan zehir skandalı büyük paniğe yol açtı. Türkiye'de de aktif şekilde satışı devam eden bu mamaların içinden ölümcül fare zehri çıkarken, yetkililer ürünleri acil olarak raflardan toplatma kararı aldı.
Sakın kullanmayın! Ünlü markada bebek maması skandalı: İçinde zehir var
Avusturya'da bebek maması skandalı ülkeyi alarma geçirdi. Ünlü marka HiPP'e ait kavanoz mamada yapılan incelemede fare zehri tespit edildi.
KAVANOZUN İÇİNDE ÖLÜMCÜL MADDE
Polis, zehirli mamanın bir müşterinin ihbarı sonrası ele geçirildiğini açıkladı. Kavanozun dışarıdan müdahale edilerek açıldığı ve içine zehirli madde konulduğu değerlendiriliyor.
"KESİNLİKLE KULLANMAYIN" UYARISI
Uzmanlar, benzer şekilde zehirlenmiş başka ürünlerin de piyasada olabileceği uyarısında bulundu.
Yetkililer ailelere, kapağı hasarlı, güvenlik bandı kopmuş ya da kötü kokan ürünleri kesinlikle kullanmamaları çağrısı yaptı. Zehirli mamayı tüketen çocuklarda kanama, aşırı halsizlik ve solgunluk görülebileceği belirtildi.
ÜRÜNLER TOPLATILIYOR
Savcılık olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, ülke genelinde satılan kavanoz mamalar geri çağrıldı.
ÇEKYA'DA DA TESPİT EDİLDİ
Toplatma kararı alınan şüpheli ürünlerin şu ana kadar Avusturya ve komşu ülke Çekya'da tespit edildiği belirtildi.
