Sakin şehir ördeklere kaldı

Gökova Körfezi'ne akan doğal akvaryum görüntüsü oluşturan Kadın Azmağı bölgesindeki yol ise ördeklere kaldı. Çevre halkı ve balıkçılar tarafından azmağa bırakılarak çoğalan yaklaşık 50 ördek ise yavruları ile birlikte yolda yürüdü.

DHA