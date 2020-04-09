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Sakin şehir ördeklere kaldı

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı dünyaca ünlü 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'nde, koronavirüs salgını nedeniyle insanlar eve kapanırken, cadde ve sokaklarda sürü halinde ördeklerin yürüdüğü görüldü.

Giriş Tarihi: 9 Nisan 2020 Perşembe 09:35 Güncelleme Tarihi: 9 Nisan 2020 Perşembe 09:35
Sakin şehir ördeklere kaldı

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nce, 2011'in Haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Ula ilçesinin eskiden belde olan Akyaka Mahallesi'nde, 'Evde kal' çağrılarına uyuluyor.

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Sakin şehir ördeklere kaldı

4 bin olan yerleşik nüfusu, tatilde 25 kat artıp, 100 bin kişiye ulaşan Akyaka'nın halk plajı, cadde ve sokaklarında sakinlik oluştu.

Sakin şehir ördeklere kaldı

Gökova Körfezi'ne akan doğal akvaryum görüntüsü oluşturan Kadın Azmağı bölgesindeki yol ise ördeklere kaldı. Çevre halkı ve balıkçılar tarafından azmağa bırakılarak çoğalan yaklaşık 50 ördek ise yavruları ile birlikte yolda yürüdü.

DHA

Sakin şehir ördeklere kaldı
Sakin şehir ördeklere kaldı
Sakin şehir ördeklere kaldı
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