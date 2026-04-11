Ağzında gezdir ama yutma! Oil pulling nasıl yapılır? Dişinizi fırçalamadan önce bunu yapın! Hindistan cevizi yağıyla...

Sabah aç karnına bir kaşık yağı ağzına alan kişiler, bunu su gibi içmek yerine uzun süre ağız içinde çalkalayarak uyguluyor. Uzmanlara göre burada en kritik nokta ise yağın kesinlikle yutulmaması. Çünkü ağız içinde dolaştırılan yağın, bakteri ve toksinleri topladığı, yutulması halinde ise bu zararlı maddelerin tekrar vücuda alınabileceği belirtiliyor. Peki Oil pulling nedir, nasıl yapılır? İşte mucizevi yöntem...

Oil pulling, ağız içinde yağ çevirerek yapılan doğal bir ağız bakım yöntemidir. En çok hindistancevizi yağı ile yapılır ama susam yağı da kullanılabilir.

Sabah uyanır uyanmaz Hindistan cevizi yağı ile yapılan gargara oldukça fayda sağlamaktadır.

NASIL YAPILIR?
Sabah aç karnına 1 yemek kaşığı yağ alın
Yağı ağzınızda 10–20 dakika çalkalayın (yutmayın!)

Süre dolunca yağı çöpe tükürün (lavaboya dökmeyin, tıkar)
Ağzınızı ılık suyla çalkalayın
Ardından dişlerinizi fırçalayın

NE SIKLIKLA?
Günde 1 kez yeterli
İstersen haftada 3–4 gün de yapabilirsin

FAYDALARI
Ağız içindeki bakterileri azaltabilir
Ağız kokusunu hafifletebilir

Diş eti sağlığını destekleyebilir
Dişlerde hafif beyazlama sağlayabilir

DİKKAT
Yağı yutma (içindeki bakteriler mideye gider)
İlk başta çene yorulabilir, süreyi kısa tutarak başlayabilirsin

Bu yöntem diş fırçalamanın yerine geçmez, sadece destekleyicidir