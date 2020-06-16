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Haberler Galeri Saklı cennet Fethiye'de mutlaka görmeniz gereken yerler!

Saklı cennet Fethiye'de mutlaka görmeniz gereken yerler!

Ülkemizin en güzel yerlerinden birisi olan Fethiye, adaları, koyları, plajlarıyla ziyaretçilerini bekliyor. Muhteşem bir manzaraya sahip olan Fethiye, unutulmayacak bir tatil fırsatı sunuyor. İşte Fethiye'de mutlaka görmeniz gerekenler yerler...

Giriş Tarihi: 16 Haziran 2020 Salı 17:31 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2020 Salı 17:42
Saklı cennet Fethiye'de mutlaka görmeniz gereken yerler!

ÇALIŞ PLAJI

Bölgedeki en güzel plajlardan biri olan Çalış Plajı, kilometrelerce uzunluktaki geniş plajının yanı sıra otel, restoran ve hediyelik eşya dükkanlarıyla konuklarına sesleniyor.

Akşamları ılık ılık esen yaz esintilerine karşı yürümek isteyenler için muhteşem bir görsel şölen sunan Çalış Plajı, aileler için ideal bir tatil mekanı olarak da beğeni kazanıyor.

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Saklı cennet Fethiye'de mutlaka görmeniz gereken yerler!

ÖLÜDENİZ

Likyalılarda ışık ve güneş diyarı, Ortaçağ'da "Uzak Diyar" olarak tanınan, Anadolu'nun güneybatısındaki Teke Yarımadası'nda bulunan Türkiye'nin önemli doğal güzelliklerinden biri… Adıyla müstesna olan Ölüdeniz, tatilcilerin uğramadan geçmediği bir nokta. Tatilciler doğa harikası bu yerde buranın muhteşem güzelliğinde, su sporları yapıyor. Rüzgar sörfü ve kite sörf başta olmak üzere su kayağı, wakeboard gibi aktiviteler de ilgi geçiyor.

Saklı cennet Fethiye'de mutlaka görmeniz gereken yerler!

KELEBEKLER VADİSİ VE KABAK KOYU

Fethiye'nin olduğu kadar Türkiye'nin de doğal güzelliklerinden biri olan Kelebekler Vadisi, 350 metreye ulaşan sarp kayalıklarıyla çevirili. İsmini; barındırdığı 80'den fazla kelebek türünden ve özellikle Kaplan kelebeğinden alan vadi, muhteşem atmosferiyle konuklarına unutamayacakları anılar bırakıyor.

Saklı cennet Fethiye'de mutlaka görmeniz gereken yerler!

KABAK KOYU

Tarihi Likya Yolu üzerinde bulunan Kabak Koyu ise Türkiye'nin ve dünyanın en güzel koylarından birisi. Türkiye'nin her bölgesinden ve her kesiminden insanı konuk eden Kabak Koyu, doğasıyla herkesi kendine hayran bırakıyor.

Saklı cennet Fethiye'de mutlaka görmeniz gereken yerler!

12 ADALAR TURUYLA EŞSİZ DOĞAL GÜZELLİKLERİ KEŞFET

Fethiye gelip de günlük teknelerle 12 Adalar turuna çıkmadan olmaz… Tatilcilerin bu tura mutlaka bir gün ayırmaları gerekiyor.

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