Saklıkent Kanyonu’na tatilci akını! Uzun kuyruklar oluştu

Bu aylarda ziyaretçinin az olduğunu bayram nedeniyle kanyonda yoğunluk yaşandığını anlatan Özer, "Temmuz ağustos aylarında çok kalabalık oluyor. Bu dönemde burası daha güzel. Suyu çok soğuk ama beni çok etkilemediği için çok keyifli." dedi.

