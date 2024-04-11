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Haberler Galeri Saklıkent Kanyonu'na tatilci akını! Uzun kuyruklar oluştu

Saklıkent Kanyonu'na tatilci akını! Uzun kuyruklar oluştu

Gözde turizm merkezi Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yer alan Saklıkent Kanyonu, bayram tatilinde en çok ziyaret edilen yerlerden oldu. Doğal güzellikleri ile dikkat çeken kanyona girmek isteyen tatilciler uzun kuyruklar oluşturdu.

AA

Giriş Tarihi: 11 Nisan 2024 16:02 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2024 16:03

Saklıkent Kanyonu’na tatilci akını! Uzun kuyruklar oluştu

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu'nda, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşandı. Kanyona girmek isteyen tatilciler uzun kuyruklar oluşturdu. Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü ilçede bazı ziyaretçiler kanyonun soğuk suyunda serinledi.

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Saklıkent Kanyonu’na tatilci akını! Uzun kuyruklar oluştu

Bazı tatilciler dar ve yüksek kayalıklar arasında ilerlemeye çalıştı, bazıları da kanyon içinde bulunan çamuru vücutlarına sürdü.
Kanyonu ziyaret eden Ferda Özer, bayram tatili dolayısıyla gelen misafirlerini Saklıkent'e getirdiklerini söyledi.

Saklıkent Kanyonu’na tatilci akını! Uzun kuyruklar oluştu

Bu aylarda ziyaretçinin az olduğunu bayram nedeniyle kanyonda yoğunluk yaşandığını anlatan Özer, "Temmuz ağustos aylarında çok kalabalık oluyor. Bu dönemde burası daha güzel. Suyu çok soğuk ama beni çok etkilemediği için çok keyifli." dedi.

Saklıkent Kanyonu’na tatilci akını! Uzun kuyruklar oluştu

İzmir'den ailesiyle kanyonu ziyarete gelen Serdar Yıldız ise doğal güzellikleri keşfettiklerini ve çok keyif aldıklarını kaydetti. Suyun buz gibi olduğunu ifade eden Yıldız, kendine güvenenlerin suya girmesini tavsiye etti.

Saklıkent Kanyonu’na tatilci akını! Uzun kuyruklar oluştu
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