Saklıkent Kanyonu’nun bayram bilançosu

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Saklıkent'in bir dünya markası olduğuna işaret ederek şu ifadeleri kullandı: "Kurban Bayramı tatilinde bölgemize gelen ziyaretçiler, dünyaca ünlü Saklıkent Kanyonu'na akın etti. Yerli ve yabancı binlerce misafiri ağırlayan Saklıkent Kanyonu, doğa güzelliği ile ziyaretçileri cezbediyor. 9 günlük bayram tatilinde 55 bin ziyaretçiyi ağırlayan Saklıkent Kanyonu'na olan ilgi bayram sonrası da devam ediyor.