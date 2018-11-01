Şantajcı kadına sevgili ihaneti

Üç şüpheli hakkında, "Özel hayatın gizliliğini ihlal, şantaj ve tehdit" suçlarından dava açıldı. Aydın Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Öner B. 2 yıl, Berrin S'nin kocası S.T. 10 ay hapis cezası alırken Berrin S. delil yetersizliğinden beraat etti. Öner B. ile S.T'nin cezaları para cezasına çevrildi. Öner B, işadamı Ahmet Ali T.'ye gidip her şeyi anlattı. İzmir'deki duruşmada tanık olan Öner B., Berrin S'nin kendisini azmettirdiğini belirterek, "Bana elinde görüntüler olduğunu söyleyip bu görüntüleri şantaj için kullanabilirsin' dedi" diyerek şantajla ilgili konuşmaları delil olarak gösterdi.
Mahkeme Berrin S'yi 'özel hayatın gizliliği ve şantaj' suçundan 2 yıl hapis verdi. Kadının cezası iyi hal indirimi uygulanarak 1 yıl 8 aya indirildi.