Şantajcı kadına sevgili ihaneti

'HAK ETTİĞİ CEZAYI ALDI'



Ceza ertelenmesi kararına itirazda bulunan işadamı Ahmet Ali T. "Bana şantaj yapan bu kadın hak ettiği cezayı aldı. Mahkeme bu cezayı paraya çevirmedi. 5 yıl içerisinde başka bir suç işlerse şantajcı bu kadın cezaevine girecek. Kendisi hakkında hakaret davası da açmıştım. Bu davayı kazanırsam o kadın hapse girecek. Böyle bir kadının halen hastanede hemşire olarak görev yapması uygun değil. Bu kadının bir an önce işinden atılması gerekir" dedi.