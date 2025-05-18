Sardes Antik Kenti’nde bir ilk: Gece müzeciliği başladı

Türkiye'de ilk anıtsal restorasyon projesi de burada gerçekleştirildi. Gece müzeciliği kapsamında çok güzel bir ışıklandırma yapıldı, gerçekten çok beğendim. Burası Lidyalıların Anadolu'daki tek şehri. Birçok önemli özelliği var fakat en önemli özelliklerinden biri de tarihte dünyanın ilk para basılan yeri.