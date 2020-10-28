Sarıgöl'de üzeri örtülü bağlardaki üzümler, 3 ülkeye ihraç ediliyor

120 bin dönüm bağında 90 bini bu şekilde beyaz örtü kaplı. Her sene bu örtüleri değiştiriyoruz. Üzümlerimizi Rusya'ya, Almanya ağırlıklı olmak üzere Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Ortadoğu'da ise Irak'a gönderiyoruz. Kasım ayı sonuna kadar hasat yapacağız. Koruma altığına aldığımız için soğuk ve yağmur vurmuyor. Üzümler iç piyasada da ülkemizin her yerine gidiyor. Sarıgöl'de yıllık ise 400 bin ton üzüm üretiyoruz" dedi.