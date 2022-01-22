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Sarıgöl'ün üzüm bağları kar altında kaldı

Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı çekirdeksiz Sultani üzüm bağlarıyla ünlü Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde de yüksek kesimlerde etkili olmaya başladı. Üzüm bağları karla kaplanırken, üreticiler ise yağan karın sevincini yaşadı.

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 17:22 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 17:23
Sarıgöl’ün üzüm bağları kar altında kaldı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde önce yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı ilçe merkezinde de yağmaya başladı. İlçede binlerce dekar alanda bulunan çekirdeksiz Sultani üzüm bağları ise beyaz örtü ile kaplanırken kartpostallık manzaralar oluştu.

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Sarıgöl’ün üzüm bağları kar altında kaldı

Kar yağışı uzun zamandır kuraklıkla mücadele eden üreticilerin ise yüzünü güldürdü. Kar hasretleri sona eren vatandaşlar sokak hayvanlarını da unutmayarak evlerinin dışlarına yemler bıraktı.

Sarıgöl’ün üzüm bağları kar altında kaldı

Kar yağışının devam ettiği ilçe genelinde mahalle yollarının tamamen açık olduğu ve herhangi bir olumsuzluğa karşı ekiplerin hazır bekletildiği öğrenildi.

Sarıgöl’ün üzüm bağları kar altında kaldı
Sarıgöl’ün üzüm bağları kar altında kaldı
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