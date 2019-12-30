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Şarkıcı Doğuş kimdir? Gerçek ismi herkesi şok etti! Doğuş'un Azeri eşi kim? İşte ünlülerin gerçek isimleri

Şarkıcı Doğuş kimdir? Bir dönem adından sıkça söz ettiren şarkıcı Doğuş yine magazin dünyasının gündeminde. Doğuş daha önce özel hayatı ile sık sık gündeme gelmişti. Peki şarkıcı Doğuş gerçekte kimdir? Aslen Rizeli olan 45 yaşındaki şarkıcı Doğuş Almanya'da dünyaya geldi. Doğuş iki kez evlilik yaptı. İlk evliliğini 2006 yılında Serdar Uygun'un kızı Şeyma Uygun ile yaptı bu evlilik 3 yıl sonra sona erdi. Doğuş ikinci evliliğini ise 2014 yılında Azeri sunucu Hoşkedem Hidayetkızı ile yaptı. Doğuş'un Arin Aras ve Arda Aslan adında iki tane oğlu var. Doğuş'un eşi Hoşkedem Hidayetkızı kimdir? Sosyal medya Doğuş'un karısının kim olduğunu da merak edip araştırmaya başladı. Doğuş'un gerçek ismi de merak konusu oldu. Sizce şarkıcı Doğuş'un gerçek ismi ne? İşte duyduğunuzda çok şaşıracağınız ünlülerin gerçek isimleri...

Giriş Tarihi: 30 Aralık 2019 Pazartesi 16:06
Şarkıcı Doğuş kimdir? Gerçek ismi herkesi şok etti! Doğuş'un Azeri eşi kim? İşte ünlülerin gerçek isimleri

Şarkıcı Doğuş kimdir? Bir dönem adından sıkça söz ettiren şarkıcı Doğuş yine magazin dünyasının gündeminde. Doğuş daha önce özel hayatı ile sık sık gündeme gelmişti. Peki şarkıcı Doğuş gerçekte kimdir? Aslen Rizeli olan 45 yaşındaki şarkıcı Doğuş Almanya'da dünyaya geldi. Doğuş iki kez evlilik yaptı.

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Şarkıcı Doğuş kimdir? Gerçek ismi herkesi şok etti! Doğuş'un Azeri eşi kim? İşte ünlülerin gerçek isimleri

İlk evliliğini 2006 yılında Serdar Uygun'un kızı Şeyma Uygun ile yaptı bu evlilik 3 yıl sonra sona erdi. Doğuş ikinci evliliğini ise 2014 yılında Azeri sunucu Hoşkedem Hidayetkızı ile yaptı.

Şarkıcı Doğuş kimdir? Gerçek ismi herkesi şok etti! Doğuş'un Azeri eşi kim? İşte ünlülerin gerçek isimleri

Doğuş'un Arin Aras ve Arda Aslan adında iki tane oğlu var.

Ülkesinde Sen Tek Değilsin isimli program yapan Doğuş'un eşi Azerbaycan'ın en ünlü kadın spikerlerinden biri . Doğuş ile olan evliliği de ülkesindeki şöhretini artırdı.

Çift yarı zamanlı olarak iki ülke arasında mekik dokuyarak zor bir ilişkiyi devam ettiriyorlar. İkizlerin doğumunun ardından çift İstanbul'da yaşamaya başladı.

Şarkıcı Doğuş kimdir? Gerçek ismi herkesi şok etti! Doğuş'un Azeri eşi kim? İşte ünlülerin gerçek isimleri

Doğuş'un gerçek ismi de merak konusu oldu. Duyunca çok şaşıracaksınız...

İşte ünlülerin çok şaşırtan isimleri...

Şarkıcı Doğuş kimdir? Gerçek ismi herkesi şok etti! Doğuş'un Azeri eşi kim? İşte ünlülerin gerçek isimleri

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