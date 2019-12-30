Şarkıcı Doğuş kimdir? Gerçek ismi herkesi şok etti! Doğuş'un Azeri eşi kim? İşte ünlülerin gerçek isimleri

Doğuş'un Arin Aras ve Arda Aslan adında iki tane oğlu var.

Ülkesinde Sen Tek Değilsin isimli program yapan Doğuş'un eşi Azerbaycan'ın en ünlü kadın spikerlerinden biri . Doğuş ile olan evliliği de ülkesindeki şöhretini artırdı.

Çift yarı zamanlı olarak iki ülke arasında mekik dokuyarak zor bir ilişkiyi devam ettiriyorlar. İkizlerin doğumunun ardından çift İstanbul'da yaşamaya başladı.