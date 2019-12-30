Şarkıcı Doğuş kimdir? Gerçek ismi herkesi şok etti! Doğuş'un Azeri eşi kim? İşte ünlülerin gerçek isimleri

Şarkıcı Doğuş kimdir? Bir dönem adından sıkça söz ettiren şarkıcı Doğuş yine magazin dünyasının gündeminde. Doğuş daha önce özel hayatı ile sık sık gündeme gelmişti. Peki şarkıcı Doğuş gerçekte kimdir? Aslen Rizeli olan 45 yaşındaki şarkıcı Doğuş Almanya'da dünyaya geldi. Doğuş iki kez evlilik yaptı. İlk evliliğini 2006 yılında Serdar Uygun'un kızı Şeyma Uygun ile yaptı bu evlilik 3 yıl sonra sona erdi. Doğuş ikinci evliliğini ise 2014 yılında Azeri sunucu Hoşkedem Hidayetkızı ile yaptı. Doğuş'un Arin Aras ve Arda Aslan adında iki tane oğlu var. Doğuş'un eşi Hoşkedem Hidayetkızı kimdir? Sosyal medya Doğuş'un karısının kim olduğunu da merak edip araştırmaya başladı. Doğuş'un gerçek ismi de merak konusu oldu. Sizce şarkıcı Doğuş'un gerçek ismi ne? İşte duyduğunuzda çok şaşıracağınız ünlülerin gerçek isimleri...