Şarkıcı Emre Kaya: Yeteneksizsin deyip konservatuara almadılar

Müziğin değerinin tık ile ölçüldüğüne değinen şarkıcı "Bir şeyler değişti. Değişen bir dünya var. Hepsi birbirini götürerek gidiyor. Dijital bir çağdayız. Ben bu konuya da negatif bakmıyorum. Eskiden kaset, CD, plak vardı şimdi de dijital platformlar var. Kötü gelen tek bir yanı var. Artık manipüle etmek çok kolay. O kadar çok şahıs ve şirketler var ki onlarla iletişim kurup yan yana geldiğin zaman 1 milyon dinlenen şarkı 100 milyon dinlenmiş gibi gözükebiliyor. İnsanlar bir şarkının ne kadar tıklandığına göre ne kadar patladığını fark edebiliyor. İnsanlar her şeyin farkında. Trendlere girmek çok zor değil yani. Dijital bir ekibin varsa onlar seni trendlere sokuyorlar." dedi.

Nasılsın, nasılsın nasıl gidiyor hayatın?

İyiyim teşekkür ederim. Hayatım çok güzel gidiyor. Özellikle koronadan sonraki dönemde hayat benim için karmaşıklaştı. Ama konserlerin yolunda gidiyor olması ve işlerin keyifli geçiyor olması benim enerjimi güzel bir yere getiriyor.