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Haberler Galeri Şarkıcı Gülay'dan kötü haber! Üçüncü kez kansere yakalandı

Şarkıcı Gülay'dan kötü haber! Üçüncü kez kansere yakalandı

'Cesaretin Var mı Aşka?' şarkısı ile 90'lı yıllara damgasını vuran şarkıcı Gülay Sezer'den üzücü haber geldi. Daha önceleri böbrek ve mesane kanserine yakalanan Gülay'a rahim kanseri teşhisi tanısı kondu.

Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 16:08 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 16:09
Şarkıcı Gülay'dan kötü haber! Üçüncü kez kansere yakalandı

'Cesaretin Var Mı Aşka' parçasıyla 90'lı yıllara damga vuran Gülay Sezer'den üzücü haber geldi. Daha önce birer yıl arayla mesane ve böbrek tümörü ameliyatı geçiren 51 yaşındaki şarkıcıya, tatil için gittiği Bodrum'da kanser teşhisi kondu.

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Şarkıcı Gülay'dan kötü haber! Üçüncü kez kansere yakalandı

Geçtiğimiz yıllarda iki kez kanserle savaşan ve çoklu organ yetmezliği tedavisi gören Gülay'ın rahim kanseri olduğu öğrenildi. Ünlü şarkıcı, Bodrum'dan İstanbul'a dönerek tedavisine başladı.

Şarkıcı Gülay'dan kötü haber! Üçüncü kez kansere yakalandı

Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun, "Gülay Üçüncü Kez Kanser Oldu" başlıklı yazısı şöyle:

Şarkıcı Gülay'dan kötü haber! Üçüncü kez kansere yakalandı

"Hastalıklar, şarkıcı Gülay'ın yakasını bir türlü bırakmadı. Şimdiye kadar birer yıl arayla mesane ve böbrek tümörü ameliyatı geçiren şarkıcı, son olarak 2019 yılında çoklu organ yetmezliği nedeniyle hastanede uzunca süre tedavi gördü.

Şarkıcı Gülay'dan kötü haber! Üçüncü kez kansere yakalandı

Pandemi nedeniyle uygulanan yasaklar kalkınca tatil için Bodrum'daki kız kardeşi Nilüfer Sezer'in yanına giden şarkıcı, burada sağlık sorunları yaşayınca Milas Devlet Hastanesi'ne gitti.

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