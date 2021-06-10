Şarkıcı Gülay'dan kötü haber! Üçüncü kez kansere yakalandı

'Cesaretin Var mı Aşka?' şarkısı ile 90'lı yıllara damgasını vuran şarkıcı Gülay Sezer'den üzücü haber geldi. Daha önceleri böbrek ve mesane kanserine yakalanan Gülay'a rahim kanseri teşhisi tanısı kondu.