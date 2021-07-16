Şarkıcı Gülden’in eski eşi tehditler savurdu!

Ercan Mutlu ile olaylı bir şekilde birkaç yıl önce boşanan Gülden'e gelen yorumlar görenleri şaşkına çevirdi. Daha önce de her projesinde Gülden'e sataşan Ercan Mutlu, bu defa da YouTube yorumları aracılığıyla sanatçıya tehditler savurdu.
1 KIZ ÇOCUKLARI VAR
Biten evliliğinden bir kızı olan şarkıcının eski eşi tarafından yapılan yorumlar, tepkilere neden oldu.
Diğer yandan bir süredir eski eşiyle sorun yaşayan Gülden'in eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı da öğrenildi.
İşte Ercan Mutlu isimli şahsın, Gülden'in şarkısının altına yaptığı yorumlar: