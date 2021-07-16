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Haberler Galeri Şarkıcı Gülden’in eski eşi tehditler savurdu!

Şarkıcı Gülden’in eski eşi tehditler savurdu!

Ünlü sarkıcı Gülden yeni şarkısını Youtube üzerinden paylaştı ve kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Ancak şarkıcının eski eşinde gelen tehdit yorumları şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2021 Cuma 14:44
Şarkıcı Gülden’in eski eşi tehditler savurdu!

Geçtiğimiz günlerde 'Yandan Yandan' isimli tekli çalışmasını müzikseverlerle buluşturan Gülden'in eski eşi Ercan Mutlu sanatçının YouTube'daki yeni klibinin altına dikkat çeken yorumlarda bulundu.

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Şarkıcı Gülden’in eski eşi tehditler savurdu!

TEHDİTLER SAVURDU

Ercan Mutlu ile olaylı bir şekilde birkaç yıl önce boşanan Gülden'e gelen yorumlar görenleri şaşkına çevirdi. Daha önce de her projesinde Gülden'e sataşan Ercan Mutlu, bu defa da YouTube yorumları aracılığıyla sanatçıya tehditler savurdu.

Şarkıcı Gülden’in eski eşi tehditler savurdu!

1 KIZ ÇOCUKLARI VAR

Biten evliliğinden bir kızı olan şarkıcının eski eşi tarafından yapılan yorumlar, tepkilere neden oldu.

Şarkıcı Gülden’in eski eşi tehditler savurdu!

Diğer yandan bir süredir eski eşiyle sorun yaşayan Gülden'in eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı da öğrenildi.

Şarkıcı Gülden’in eski eşi tehditler savurdu!

İşte Ercan Mutlu isimli şahsın, Gülden'in şarkısının altına yaptığı yorumlar:

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