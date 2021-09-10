  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Şarkıcı Linet bir deri bir kemik kaldı

Şarkıcı Linet bir deri bir kemik kaldı

Aylar önce katıldığı İbo Show'dan sonra sosyal medyada değişimi ile gündeme gelen şarkıcı Linet şimdi de verdiği kilolarla adından söz ettirdi. İbo Show'da şarkıcı Linet'i görenler gözlerine inanamamıştı.Estetikle adeta bambaşka birine dönüşen Linet son olarak kısacık kestirdiği saçları ile hayranlarına sürpriz yapmıştı. Şimdilerde adeta tanınmaz halde olan Linet spor salonundan çıkmadığı zamanların meyvesini topluyor. Geçirdiği estetikler ve verdiği kilolar sonrası oldukça değişen Linet fit hali ile övgü topladı. İşte şarkıcı Linet'in son hali....

Giriş Tarihi: 10 Eylül 2021 Cuma 11:06 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2021 Cuma 11:15
Şarkıcı Linet bir deri bir kemik kaldı

Aylar önce katıldığı İbo Show'dan sonra sosyal medyada değişimi ile gündeme gelen şarkıcı Linet şimdi de verdiği kilolarla adından söz ettirdi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Şarkıcı Linet bir deri bir kemik kaldı

İbo Show'da şarkıcı Linet'i görenler gözleine inanamamış Bu Linet mi? soruları sosyal medyada dolaşmıştı.

Şarkıcı Linet bir deri bir kemik kaldı

Estetikle adeta bambaşka birine dönüşen Linet son olarak kısacık kestirdiği saçları ile hayranlarına sürpriz yapmıştı.

Şarkıcı Linet bir deri bir kemik kaldı

Şimdilerde adeta tanınmaz halde olan Linet spor salonundan çıkmadığı zamanların meyvesini topluyor.

Şarkıcı Linet bir deri bir kemik kaldı

Geçirdiği estetikler ve verdiği kilolar sonrası oldukça değişen Linet fit hali ile övgü topladı. İşte şarkıcı Linet'in son hali....

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı İzmir su kesintisi İZSU 10 Eylül Cuma! İzmir’de sular ne zaman gelecek?
İzmir su kesintisi İZSU 10 Eylül Cuma! İzmir'de sular ne zaman gelecek?