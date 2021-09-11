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Haberler Galeri Şarkıcı Simge Sağın üniversiteden mezun oldu

Şarkıcı Simge Sağın üniversiteden mezun oldu

40 yaşındaki şarkıcı Simge Sağın, 15 yıl uzattığı okulundan mezun olmanın sevincini yaşadı. Ünlü şarkıcı Simge Sağın, geçen yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü'ne kaldığı yerden devam etme kararı almıştı. Kalan iki dersini verdikten sonra mezun olan Simge uzaktan eğitimini tamamlamış oldu. Kep attığı okulunda sahneye çıkan şarkıcı Simge Sağın büyük ilgi gördü. Mezuniyet töreninde güzelliği ile de dikkat çeken Simge Sağın şarkıları ile herkesi coşturdu.

Giriş Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 10:48 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 11:04
Şarkıcı Simge Sağın üniversiteden mezun oldu

40 yaşındaki şarkıcı Simge Sağın, 15 yıl uzattığı okulundan mezun olmanın sevincini yaşadı.

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Şarkıcı Simge Sağın üniversiteden mezun oldu

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, uzun yıllar ara verdiği İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü'nden mezun oldu.

Şarkıcı Simge Sağın üniversiteden mezun oldu

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, geçen yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü'ne kaldığı yerden devam etme kararı almıştı.

Şarkıcı Simge Sağın üniversiteden mezun oldu

Kalan iki dersini verdikten sonra mezun olan Simge uzaktan eğitimini tamamlamış oldu.

Şarkıcı Simge Sağın üniversiteden mezun oldu
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