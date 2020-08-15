Satın aldığı ahırdan öyle bir şey çıktı ki...

Emekli olduktan sonra çiftlik satın alan adam, ahırın kapısını açtığında gözlerine inanamadı. Gördükleri karşısında adeta şaşkına dönen adam o anları sosyal medyada paylaştı. New York'ta emekli olan bir adam, ailesiyle birlikte küçük bir çiftlik almaya karar verdi. Satın alma işlemlerinin ardından, çiftliğin içinde bulunan ahırın kapısı o gün ilk kez açıldı. 15 yıldır açılmayan ahırın içinden çıkanlar herkesi şok etti. Taşınmadan önce adamın eşi ahırı kontrol etmek isteyince neye uğradığını şaşırdı. Sadece bir çiftlik aldığını düşünen adam tam bir servete kondu. Eski arabalardan oluşan bir koleksiyon buldu ve bunları satmaya karar verdi.