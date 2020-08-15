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Haberler Galeri Satın aldığı ahırdan öyle bir şey çıktı ki...

Satın aldığı ahırdan öyle bir şey çıktı ki...

Emekli olduktan sonra çiftlik satın alan adam, ahırın kapısını açtığında gözlerine inanamadı. Gördükleri karşısında adeta şaşkına dönen adam o anları sosyal medyada paylaştı.

Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 11:02 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 11:05
Satın aldığı ahırdan öyle bir şey çıktı ki...

New York'ta emekli olan bir adam, ailesiyle birlikte küçük bir çiftlik almaya karar verdi. Satın alma işlemlerinin ardından, çiftliğin içinde bulunan ahırın kapısı o gün ilk kez açıldı.

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Satın aldığı ahırdan öyle bir şey çıktı ki...

15 yıldır açılmayan ahırın içinden çıkanlar herkesi şok etti.

Satın aldığı ahırdan öyle bir şey çıktı ki...

Taşınmadan önce adamın eşi ahırı kontrol etmek isteyince neye uğradığını şaşırdı.

Satın aldığı ahırdan öyle bir şey çıktı ki...

Sadece bir çiftlik aldığını düşünen adam tam bir servete kondu. Eski arabalardan oluşan bir koleksiyon buldu ve bunları satmaya karar verdi.

Satın aldığı ahırdan öyle bir şey çıktı ki...
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Günlük burç yorumları - 15 Ağustos Cumartesi
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