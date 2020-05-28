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Haberler Galeri Satın aldığı ahırın içinden çıktı! Gözlerine inanamadı...

Satın aldığı ahırın içinden çıktı! Gözlerine inanamadı...

ABD'nin New York'ta emekli olan bir adam, ailesiyle birlikte küçük bir çiftlik almaya karar verdi. Satın alma işlemlerinin ardından, çiftliğin içinde bulunan ahırın kapısını açınca gözlerine inanamadı.

Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2020 Perşembe 12:00 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2020 Perşembe 12:01
Satın aldığı ahırın içinden çıktı! Gözlerine inanamadı...

New York'ta emekli olan bir adam, ailesiyle birlikte küçük bir çiftlik almaya karar verdi. Satın alma işlemlerinin ardından, çiftliğin içinde bulunan ahırın kapısı o gün ilk kez açıldı.

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Satın aldığı ahırın içinden çıktı! Gözlerine inanamadı...

15 yıldır açılmayan ahırın içinden çıkanlar herkesi şok etti.

Satın aldığı ahırın içinden çıktı! Gözlerine inanamadı...

Taşınmadan önce adamın eşi ahırı kontrol etmek isteyince neye uğradığını şaşırdı.

Satın aldığı ahırın içinden çıktı! Gözlerine inanamadı...

Sadece bir çiftlik aldığını düşünen adam tam bir servete kondu. Eski arabalardan oluşan bir koleksiyon buldu ve bunları satmaya karar verdi.

Satın aldığı ahırın içinden çıktı! Gözlerine inanamadı...
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