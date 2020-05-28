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Satın aldığı ahırın içinden çıktı! Gözlerine inanamadı...
ABD'nin New York'ta emekli olan bir adam, ailesiyle birlikte küçük bir çiftlik almaya karar verdi. Satın alma işlemlerinin ardından, çiftliğin içinde bulunan ahırın kapısını açınca gözlerine inanamadı.
Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2020 Perşembe 12:00Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2020 Perşembe 12:01
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New York'ta emekli olan bir adam, ailesiyle birlikte küçük bir çiftlik almaya karar verdi. Satın alma işlemlerinin ardından, çiftliğin içinde bulunan ahırın kapısı o gün ilk kez açıldı.