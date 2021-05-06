Satın aldığı evde hayatının şoku ile karşılaştı

Genç bir adam müzayede yöntemiyle kendine bir ev satın aldı. Ancak müzayede kuralı gereğince evin içini görmedi ve inceleme fırsatı olmadı. Bu ev de bu şekilde alınmıştı. Evin yeni sahibi garajında ilginç bir görüntüyle karşılaştı. Ne olduğunu anlamaya çalışırken aracın sıradan bir otomobil olmadığı ortaya çıktı! Lamborghini, garajda tozlu bir şekilde öylece duruyordu... Üstelik çok da eski görünmüyordu... Evin yeni sahibi bu olay karşısında oldukça şaşırdı. Çünkü artık klasik bir otomobili vardı! Araç garajdan çıkartıldı ve değişim için yolculuk başladı... Evlerindeki duvarların içinden gelen seslerden rahatsız olan adam adeta hayatının şokunu yaşadı. Sesin kaynağını öğrenmek için duvarı kırdıklarında karşılarına öyle bir şey çıktı ki... Aşırı sesten rahatsız olan adam gerekli mercilerle iletişime geçti. Gelen ekipler duvarı delmek için gerekli kıyafetleri giydiler.