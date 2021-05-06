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Haberler Galeri Satın aldığı evde hayatının şoku ile karşılaştı

Satın aldığı evde hayatının şoku ile karşılaştı

Yeni bir ev satın alan adam hayatının şokunu yaşadı. Evin içini hiç görmeden müzayede yöntemi ile alan gördükleri karşısında adeta şoka uğradı. İşte sosyal medyada çok konuşulan o anlar...

Giriş Tarihi: 6 Mayıs 2021 Perşembe 14:51 Güncelleme Tarihi: 6 Mayıs 2021 Perşembe 14:53
Satın aldığı evde hayatının şoku ile karşılaştı

Genç bir adam müzayede yöntemiyle kendine bir ev satın aldı. Ancak müzayede kuralı gereğince evin içini görmedi ve inceleme fırsatı olmadı.

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Satın aldığı evde hayatının şoku ile karşılaştı

Bu ev de bu şekilde alınmıştı.

Satın aldığı evde hayatının şoku ile karşılaştı

Evin yeni sahibi garajında ilginç bir görüntüyle karşılaştı.

Satın aldığı evde hayatının şoku ile karşılaştı

Ne olduğunu anlamaya çalışırken aracın sıradan bir otomobil olmadığı ortaya çıktı!

Satın aldığı evde hayatının şoku ile karşılaştı

Lamborghini, garajda tozlu bir şekilde öylece duruyordu...

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