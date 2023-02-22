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Haberler Galeri Savut'un cenazesi yanlışlıkla Adana'ya gitmişti... Yüzük sayesinde tanındı

Savut'un cenazesi yanlışlıkla Adana'ya gitmişti... Yüzük sayesinde tanındı

Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un cenazesini benzerlikten dolayı Adanalı bir aile almıştı. Bir süre sonra cenazenin kendilerine ait olmadığı anlaşılınca, Savut'un kardeşi Ali Savut'a ulaşıldı. Savut, ağabeyini parmağındaki yüzükten tanıdı. İşte üzücü vefattan sonra yaşananların ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 13:03 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 13:24
Savut’un cenazesi yanlışlıkla Adana’ya gitmişti... Yüzük sayesinde tanındı

Tarihler 6 Şubat'ı gösterdiğinde Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem yaşandı. 'Asrın felaketi' denilen deprem, Hatay'ı da yıktı.

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Savut’un cenazesi yanlışlıkla Adana’ya gitmişti... Yüzük sayesinde tanındı

Kentin en lüks yapılarından Rönesans Rezidans'tan geriye ise koca bir beton yığını kaldı.

Savut’un cenazesi yanlışlıkla Adana’ya gitmişti... Yüzük sayesinde tanındı

O binada yaşayan Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'tan ise bir türlü haber alınamadı.

Savut’un cenazesi yanlışlıkla Adana’ya gitmişti... Yüzük sayesinde tanındı

Fenerbahçe'nin eski kalecilerinden Feyzi Layiç, önceki gün atv'yi arayıp Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlandı. Savut'un bulunması için yardım çağrısı yaptı.

Savut’un cenazesi yanlışlıkla Adana’ya gitmişti... Yüzük sayesinde tanındı

Ekranda Taner Savut'un fotoğrafını gören Adanalı aile ise Müge Anlı'yı aradı. Depremde hayatını kaybeden akrabalarına ait olduğunu düşündükleri cenazeyi Adana'ya götürdüklerini açıkladı.

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