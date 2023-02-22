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Savut'un cenazesi yanlışlıkla Adana'ya gitmişti... Yüzük sayesinde tanındı

Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un cenazesini benzerlikten dolayı Adanalı bir aile almıştı. Bir süre sonra cenazenin kendilerine ait olmadığı anlaşılınca, Savut'un kardeşi Ali Savut'a ulaşıldı. Savut, ağabeyini parmağındaki yüzükten tanıdı. İşte üzücü vefattan sonra yaşananların ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 13:03 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 13:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





