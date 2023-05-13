Seçim günü alışveriş merkezleri açık mı, kapalı mı? 14 Mayıs Pazar günü AVM'ler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Seçimlerde alışveriş merkezleri (AVM) açık mı, kapalı mı? Alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri değişecek mi? Seçim günü mağazalar açık mı? 14 Mayıs Pazar günü kafe ve restoranlar hizmet verecek mi? Seçim günü bazı yerler ve mekanlar kapalı olacak. İşte seçim günü kapalı olan yerler...