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Seçim günü alışveriş merkezleri açık mı, kapalı mı? 14 Mayıs Pazar günü AVM'ler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Seçim günü alışveriş merkezleri açık mı, kapalı mı? 14 Mayıs Pazar günü AVM'ler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Seçimlerde alışveriş merkezleri (AVM) açık mı, kapalı mı? Alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri değişecek mi? Seçim günü mağazalar açık mı? 14 Mayıs Pazar günü kafe ve restoranlar hizmet verecek mi? Seçim günü bazı yerler ve mekanlar kapalı olacak. İşte seçim günü kapalı olan yerler...
Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 11:22
Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 11:22
AVM'ler 14 Mayıs Pazar açık mı, kapalı mı? 2023 Seçimleri için vatandaşlar 08.00-17.00 saatleri arasında oy verme işlemlerini gerçekleştirecek. Seçim günü bazı yerler ve mekanlar kapalı olacak. İşte o yerler...
SEÇİM GÜNÜ AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR?
AVM'ler saat 10.00-22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI: AVM'LER AÇIK MI?
298 sayılı Kanun'un 79'uncu ve 80'inci maddesi kararı gereğince YSK tarafından açıklanan yasaklar şöyle:
Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.
Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.