Sığacık, Akarca ve Merkez Bölgeleri Tercih Ediliyor

Emeklilik için Seferihisar'da en çok tercih edilen bölgelerin başında Sığacık geliyor. Deniz manzarası, yürüyüş yolları, restoranları ve sosyal ortamıyla hareketli bir sahil yaşamı isteyenler için dikkat çekiyor.

Daha sakin bir yaşam arayanlar ise Akarca çevresini tercih edebiliyor. Seferihisar merkez ise günlük ihtiyaçlara kolay ulaşım ve daha ekonomik seçenekler açısından öne çıkıyor.