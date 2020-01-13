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Sefirin Kızı dizisinin Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu bu haliyle şok etti! Görenler hayrete düştü

Televizyon ekranlarının yeni dizisi 'Sefirin Kızı' yeni bölümleriyle izleyicilerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Bugün yayınlanacak yeni bölümü merak eden izleyiciler dizi oyuncularının özel hayatları ile ilgili bilgileri de merak edip araştırıyor. Sefirin Kızı dizisinde 'Gediz' karakterini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu ise en çok merak edilenler arasında. Sefirin Kızı dizisinin seyircileri Uraz Kaygılaroğlu'nun bu görüntüsünü görünce hayrete düştü. Meğer Sefirin Kızı'nın Gediz'i şimdiki halinden çok farklıymış. İşte ünlülerin inanılmaz değişimleri...

Giriş Tarihi: 13 Ocak 2020 Pazartesi 14:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





