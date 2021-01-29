Sefirin Kızı'nın Sancar’ı Engin Akyürek'in sevgilisi görenleri şaşırttı! Meğer bir zamanlar…

Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Sancar Efe karakteriyle ekranlara gelen Engin Akyürek oyunculuğu ile kendisine bıraktı. Rol aldığı dizilerle yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Engin Akyürek sosyal medyada ilgi odağı oldu. Özel hayatını kameralardan uzakta yaşayan Engin Akyürek'in sevgilisi olup olmadığını araştıranlar ünlü oyuncunun eski sevgilisini görünce çok şaşırdı. İşte Engin Akyürek'in bir zamanlar birlikte olduğu oyuncu sevgilisi...